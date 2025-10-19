ずっと見ていられるかわいさ！ YouTubeチャンネル「sweetfurx4」では、子猫が飼い主の掛け声に合わせて回転する様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎ！」「喉をゴロゴロ鳴らして幸せそうだね」の声が続出しました。

回転する度に「見てくれてるかニャ〜」

注目を集めたのは「Kitty Barrel Roll」という動画。エキゾチックショートヘアの子猫「パンケーキ」ちゃんが、飼い主の「Barrel Roll」という掛け声とともに、体をくるくると回転させるシーンから始まります。

ゴロゴロと喉を鳴らしながら回転するパンケーキちゃんは、なんだかとっても幸せそう。回転する度に「見てくれてるかニャ〜」と飼い主を見つめます。「楽しいニャ〜。もっと回るニャ〜」と自分からどんどん回転するパンケーキちゃん。回転している間も終始ゴロゴロと喉を鳴らしていて、楽しんでる姿がとても愛らしいですね。

壁際までたどり着いたら一休みで、飼い主さんからご褒美ももらえてご満悦。スタート地点に戻って飼い主さんを見つめる様子は、まるで「もう一回やるのニャ」と言っているようです。

飼い主さんにの「Barrel Roll」の掛け声で、さっきもらったご褒美を急いで食べます。「ちょっと待ってニャ〜。準備するのニャ〜」と体勢を立て直す姿もまたかわいらしいですね。パンケーキちゃんの体勢が整ったら回転スタートです。

回転しながら、やっぱり喉はゴロゴロ。毎回、回転する度に顔を上げて飼い主さんの方を見る姿も「どう？ どう？」と聞いているようで、目が離せなくなります。しっぽもパタパタと回転させて、とっても器用ですね。

壁際に到着したらご褒美をもらって満足そうなパンケーキちゃん。動画の視聴者からは「ずっとゴロゴロ鳴いてて、とっても満足してるのが伝わってくるよ」「この子を抱きしめたい！」といった声が上がっていました。幸せそうに回転するパンケーキちゃんの「Barrel Roll」。かわいくてついつい見てしまう動画を、皆さんもぜひチェックしてみてください。