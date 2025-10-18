NHKの朝の情報番組「あさイチ」の10月17日放送回に、同時通訳者として活躍する田中慶子さんが出演。魅力的なトークとともに、着用したファッションにも注目が集まっています。



【写真】同時通訳者の田中慶子さん…人気番組の司会3人と記念撮影

田中さんはプレミアムトークのコーナーにゲスト出演。ダライ・ラマやビル・ゲイツ、デビッド・ベッカムなど、世界のVIPたちから全幅の信頼を得る同時通訳の舞台裏や、不登校だった高校時代などについて語りました。



司会の鈴木奈穂子アナウンサーは放送後、番組公式インスタグラムを更新し、「世界の偉人・著名人を相手に仕事をしてきた本当にスゴイ方ですが、お会いするとなんてチャーミングな雰囲気！会話が止まらなかったです。言葉を置き換えるだけではない。同時通訳とは『心』を伝える仕事なんだ…という事がよくわかりました」と振り返りました。



田中さんの人柄と相まって、視聴者を引きつけたのが田中さんが着用した水色のシャツワンピースでした。さまざまな青色の小窓がデザインされたもので、田中さんの聡明なイメージにぴったり。



障害のある人が描くアート作品を商品化する企業「ヘラルボニー」（本社、岩手県盛岡市）の商品「青い窓」（税込み39600円）だったようで、同社公式Xも反応。「なんとNHK『あさイチ』にて、同時通訳者・田中慶子さんがヘラルボニーのワンピースをご着用中 作家・伊賀敢男留さんの象徴的な『青』が美しいワンピース、とてもお似合いです。ご着用いただきありがとうございます」と投稿しました。



田中さん自身も同社の投稿を引用する形で、「気づいてくださってありがとうございます 一目で気に入って着用させて頂きました」と反応。また、放送後の自身の音声配信番組の中では、あさイチ出演が決まった際に「せっかくだからお洋服を買っちゃおうかな」と思い立ち、「ヘラルボニーさんのを着たいなと思って、選ばせてもらいました」と購入した経緯を明かしました。



ネット上では「すぐに気づいた」「ヘラルボニーだと思いました」「やっぱりそうだったのか」「とてもお似合い」「とっても素敵」などの声が相次ぎ、放送後に公式オンラインショップの在庫は品切れに。11月中旬の再販に向け準備中だそうです。