アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が17日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏はロシアとウクライナに対し現在の戦線で停戦するよう呼びかけました。

トランプ大統領は17日、ゼレンスキー大統領との会談後、自らのSNSに「戦いと勇気によって境界線が引かれた。現在の位置で停止するべきだ。双方に勝利を認め、歴史に判断をゆだねよう」と投稿しました。「現在の境界線」で停戦をするよう呼びかけ、ロシアが占領するウクライナの領土の実効支配を認める考えを示したものとみられます。

トランプ氏はプーチン大統領とハンガリーで首脳会談することで合意しており、ロシアに対して対話路線に舵を切った形です。

トランプ大統領

「今すぐ現在の戦線で停戦せよ。ゼレンスキー大統領にそう伝えた。プーチン大統領にも伝えた」

ゼレンスキー氏は会談後、停戦した後に領土問題を協議すべきだとの考えを改めて示し、トランプ氏の呼びかけについては「現時点で止める必要がある。その後、対話すべきだ。ただこれはプーチンの問題だ。我々が戦争を始めた訳ではない」と述べました。

一方、焦点だったウクライナが求める巡航ミサイル「トマホーク」の供与については、トランプ氏は「戦闘の激化など多くの悪い事態が起こりうる」などと述べ、慎重な姿勢を示しました。

ゼレンスキー氏は会談後、トマホークの供与について説明を避け、引き続き、要求していく考えを示しています。