「日本の政界天気予報です。まずは天気概況から――」。



脳科学者でコメディアンの茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「日本の政界天気予報です。まずは天気概況から。日本列島を覆う『自民党』高気圧は・・・」にて、独自の視点を交えた日本の政界“天気予報”を披露した。茂木氏は気象用語を政治勢力に見立てて、「日本列島を大きく覆っていた自民党高気圧の勢力が小さくなってきています」と、現政権の力の変化を表現した。



動画の中で茂木氏は、政界の各勢力をユーモラスに分析。自民党高気圧の南西にあった公明党高気圧が「少しずつ少しずつ離れていこうとしている」と語った一方、太平洋上には維新高気圧が現れ「維新高気圧が自民党高気圧に接近しています」と最新の“政局模様”を独自に伝えた。



「日本列島はしばらくは視野があまり見えない、そういう政界天気予報が続くでしょう」と、今後の政局の混迷も示唆。さらに「立憲低気圧は日本列島の近くで存在感を示そうとしていますが、なかなか勢力を拡大できない」「共産党低気圧は相変わらずの安定を誇っていますが、場所が変わりません……」と、各党の現状を天気図になぞらえて軽妙に語った。



注意報パートでは「高市総理爆弾注意報」「玉木総理爆弾注意報も一時期発令されています」と、話題の政治家を“気象現象”になぞらえるユニークな一幕も。「日本列島の政治天気図はこのまま不安定さをはらみながら、一部の政党は停滞を続けるでしょう」と締めくくった。



動画のラスト、茂木氏は「このコメディのポイントはですね、要するにあの、天気のことと同じで政治の世界は予想つかないんだけど…だからこそ我々国民は空模様を見上げて」と本企画の意図を説明。「全部、臨時国会が招集される21日には決着するわけ」「ごめんなさいに政界関係者の皆さん…でも、またやるぞ」と、独特の語り口でまとめた。さらに「コメディはチャレンジだ。これ、一発撮りだからね、ファーストテイクで」と語り、コメディと分析を融合した“政界天気予報”を再び発信することも示唆して動画を結んだ。