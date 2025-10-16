元大関琴奨菊こと秀ノ山親方（41）は現役時代、気は優しくて力持ちといわれ、温厚なキャラクターで人気を博した。ところが師匠となった今、パワハラを告発する元部下が現れた。まるで“奴隷契約”だったという被害の実態とは。

＊＊＊

【実際の画像】手取り7万円のマネージャーに「120万円」を要求… 秀ノ山親方の“ゾッとする”LINEメッセージ

絶対的な上下関係

琴奨菊といえば、最後の仕切りで塩をまく前、両腕を広げて背中を反るポーズ“琴バウアー”だ。

「フィギュアスケートの技、イナバウアーにちなんで名付けられました。このユニークなルーティンが代名詞だったように、親しみやすい雰囲気で相撲ファンから愛されましたね。2016年の初場所で、日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしたこともありました」（大相撲担当記者）

20年の11月場所で現役を引退し、年寄「秀ノ山」を襲名。出身の佐渡ケ嶽部屋での部屋付き親方を経て、昨年10月に独立したばかりだが、

「秀ノ山親方からのパワハラで精神を病み、適応障害を患いました」

秀ノ山親方

とは、今年5月から9月上旬まで、東京・東向島の秀ノ山部屋で私設マネージャーを務めた高木康介さん（仮名）。かつては琴奨菊の弟弟子で付け人だった。

「私が入門した時、親方はすでに大関琴奨菊として君臨しており、絶対的な上下関係がありました。自分は幕下で引退した後、飲食店を営んでいましたが、かねて親方から“マネージャーをやってくれ”とお願いされていた。角界に未練はなく、OKする気はありませんでしたが、親方が“給料は安いけど、いい力士をスカウトしてくれたら報酬を支払う”と言うので、つい心が動き、引き受けてしまったのです」（同）

3カ月半働いて休みは6日

いざマネージャー生活が始まると、スカウトに行く時間など全く取れなかったそうだ。

「最初の約3カ月半は、合計で6日しか休みが取れませんでした。平日にありとあらゆる雑務をこなし、土日もイベントへの参加や後援者との付き合いを半ば強制されていました」（高木さん）

副業が事実上できなかったこともあり、生活は厳しかったという。

「月給は18万円でしたが、社宅費の8万円と社会保険料などを引くと、手取りが7万円しか残りませんでした。親方に“家賃補助を5万円出すから”と迫られ、後援者が所有する家賃13万円のマンションを、社宅として8万円で借りなくてはいけなかったのです」（同）

「人としてどう責任を取れますか」

雇用契約書すらないずさんな扱いだったため、8月半ばに契約内容をきちんと取り決めるようおかみさんに伝えたが、なしのつぶて。もうついていけないと思い、9月13日、親方とおかみさんと退職について話し合ったところ、

「社宅の契約が20カ月残っているからその分の家賃を払えと、夫婦そろって詰めてきました。いくら何でもおかしいので抗弁すると、次はリフォーム代を120万円払えと。私は何も悪いことをしていないのに“人としてどう責任を取れますかって話”などと、理不尽にも脅迫めいた言葉で支払いを求めてきたのです。“月々、1万円だけでも払うという方法だってある”と提案された。お金がない自分に本気で債務を負わせようとする二人が、心底恐ろしくなりました」

後日、さすがに無理筋だと分かったか、リフォーム代については撤回。もっとも、高木さんはこの時の録音データや劣悪だった労働環境に関して記したメモなどを踏まえて、現在、法的措置を検討中である。

以上のパワハラについて親方に聞くと、弁護士を通じてこう回答した。

「事実と異なる点があるため、事実関係について調査中です。そのため、現時点において回答を差し上げることは致しかねます」

名大関として鳴らした力士だったが、親方を務めるには、社会常識や部下を思いやる気持ちが著しく欠けていたようだ。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載