¡ÖËÜÊª¤ÎÌë¶õ¤ò¸«¾å¤±゙¤ë»þ¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¡¢±§Ãè¤È¡Ø¸ÇÍ»þ¡Ù¤ÎÆ±»þÀ¤Æ゙¤Ä¤Ê¤«゙¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¸«¤Æ¤¤¤ëÀ±¶õ¤È»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë»þ´Ö¤ÈÆ±»þÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß²°µ×Åç¤Ç¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤ÆÀ±¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÐÌÚ»á¡£À±¤ÈÃÏµå¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëËÄÂç¤Êµ÷Î¥¤È¡¢¤½¤Î¸÷¤¬ÌÜ¤ËÆÏ¤¯½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤È¤³¤ÎÀ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦µ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸÷¤¬ÅþÃ£¤·¡¢Ç¾¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁêÂÐÀÍýÏÀÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¸ÇÍ»þ¤Ï·Ð²á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊªÍýÅª²ò¼á¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¸ÇÍ»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢°ø²ÌÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ½Ò¤¹¤ë¤È¤¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÀ°Íý¤·¡¢¡ÖÀ¸Ì¿Åª¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÇÍ»þ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¸÷Â®¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆ°¤¯±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¤Î±ºÅçÂÀÏº¸ú²Ì¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾Ý¤ËÂ¨¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ÈÀ¸Ì¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»þ´Ö¡É¤Î°ÕÌ£¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÊÀ±¶õ¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌë¶õ¤ò¸«¤ëÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¾ðÊóÅª¤Ë¤Ï¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤âÆ±¤¸¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¡£À±¤È¼«Ê¬¤Î¡ÈÆ±»þÀ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÈ¯Å¸À¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ë¿¼¤¤À¸Ì¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅ¯³ØÅª¤Ê¹Í»¡¤â¸ò¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¸ÅÍè¡¢²æ¡¹¿Í´Ö¤ÏÀ±¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢À±¤ò¸«¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¡¢ËÍ¤È¡¢À±¤ÎÆ±»þÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
