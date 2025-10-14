¡Ö°¸ý¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï...¡×Ï¡çÖ»á¤¬¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÊ³Ê¡×¤á¤°¤ê»ýÏÀ¡¡¡Ö»ÉµÒ¡×¡ÖX¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×...°ø±ï¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¼¹¹ÔÉô¤òÇ°Æ¬¤«
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯10·î14Æü¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÊ³Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¸À¤òX¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖSNS¤ÇÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×
Ï¡çÖ»á¤È¶ÌÌÚ»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬10·î11Æü¸ø³«¤ÎYouTubeÆ°²è¤ÇÏ¡çÖ»á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«Àß¤«¤é7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È¶ÌÌÚ»á¤¬ÂÐÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
Ï¡çÖ»á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¿ºÍÕ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÇÏ¡çÖ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤â¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¿ºÍÕ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ºÍÕ»á¤¬·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»²µÄ±¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤·¤ÆÏ¡çÖ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î¤È¤Áªµó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é½°µÄ±¡¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¿ºÍÕ¡Ë´´»öÄ¹¤À¤±Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¸«¤é¤ì¤Æ¡¢²¶¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤µ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤È¡¢¿ºÍÕ»á¤â¡Ö¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍâÆü²¶¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤¹¤ëÃæ¡¢Ï¡çÖ»á¤¬13Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢SNS¤ÇÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤Ï¡¢ÈãÈ½¤è¤ê¤âÀ¿¼Â¤ÊÂÐÏÃ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¤Ï¡£ÂÐÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ôÀ¯¼£¤ÎÉÊ³Ê¡×¡Ö¡ô´õË¾¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿14Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÞ¼ó¡×¤È¡Ö´´»öÄ¹¡×¤¬±¢¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ëX¾å¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é»¿Æ±¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°¸ý¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢SNS¤ÎÎÏ¤òìÊ¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÉÊ°Ì¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¡ôÀ¯¼£¤ÎÉÊ³Ê ¡ô´õË¾¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£SNS¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼Ò²ñ¤ò±Ç¤¹¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ØÉÊ°Ì¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
2019Ç¯»²±¡ÁªÀÅ²¬Áªµó¶è¤Î¡Ö»ÉµÒ¡×ÁûÆ°»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â
¶ÌÌÚ»á¤Ï14Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ï¡çÖ»á¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢19Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤ë¿ºÍÕ»á¤ÈÏ¡çÖ»á¤Î¡Ö°ø±ï¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬SNS¾å¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·û¤È¹ñÌ±¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤À¡£
¿ºÍÕ»á¤Ïµì¹ñÌ±¸øÇ§¤Ç¡¢ÀÅ²¬Áªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤È¤µìÎ©·û¤Ï¡¢ÆÁÀî½¡²ÈÂè19ÂåÅö¼ç¡¦ÆÁÀî²È¹»á¤òÍÊÎ©¡£¸½¿¦¤ËµìÎ©·û¤¬¡Ö»ÉµÒ¡×¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ÈÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µìÎ©·û¤ÎÉûÂåÉ½·ó»²±¡´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ï¡çÖ»á¤Ï¡¢ÆÁÀî»á¤Î±þ±ç¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£