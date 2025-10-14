タヌキのような見た目のポメ柴赤ちゃん、想定外だった成長ビフォーアフターを捉えた光景は記事執筆時点で308万回を超えて表示されており、5.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『タヌキのような見た目の赤ちゃん犬が…』3年後→想定外だった『成長ビフォーアフター』】

タヌキのような見た目の赤ちゃん犬が…

Xアカウント『@pomesibakonsome』に投稿されたのは、ポメ柴「コンソメ」くんのお姿。

お迎え当時、まだ赤ちゃんだった頃のコンソメくんは、まるで『タヌキ』のようなお姿をしていたのだといいます。

丸くて小さなお耳、丸みを帯びたマズル、こげ茶色の毛色と全体的にまあるいフォルムはまさに『タヌキ』にそっくりだったのだそう。

赤ちゃんならではのピンクのまん丸なお腹、靴下を履いているかのようにみえる手足…そのすべてがぬいぐるみのようで、あまりにも愛くるしいものだったそう。

そのまま『タヌキ』要素を残して大きくなるのかと思ったら…日に日にすくすくと成長されたコンソメくんは、なんと別の動物にそっくりなお姿に成長されたというのです。

想定外だった『成長ビフォーアフター』が話題に

ピンッと立った三角のお耳、シュッと伸びたシャープなお顔立ち、まるでお揚げさんのような黄金色の毛色…そのお姿は『タヌキ』ではなく『キツネ』にそっくりに。

イメージ的には正反対といえるタヌキからキツネへの成長を遂げたコンソメくんのお姿は、多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちのポメもタヌキからキツネになりました」「ポメラニアンが柴犬に」「かわいいことに変わり無い♡」「かわいい」「幼い頃のピンク色ってなんでこんな愛らしいのか…くっそ可愛いじゃないですか」など多くのコメントが寄せられています。

さまざまな動物に七変化…！？

2022年6月12日生まれのコンソメくんは、とっても表情豊かでお茶目な男の子。タヌキからキツネへ大変身を遂げたコンソメくんですが、時にはまん丸アザラシに変身してみせることもあるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすコンソメくんのお姿は、ポメ柴の魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomesibakonsome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。