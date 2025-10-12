マーベル新ドラマシリーズ『ワンダーマン』2026年1月配信へ “ヒーロー不在”の予告編も
マーベルの新ドラマシリーズ『ワンダーマン』が2026年1月にディズニープラスで独占配信されることが決定し、あわせて予告編が公開された。
本作は、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』を手がけ、2026年夏公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットンが製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も務めるマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の新たなドラマシリーズ。
主人公は、『アクアマン』シリーズのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世が演じる、“ワンダーマン”というヒーロー役を演じたいだけの俳優、サイモン・ウィリアムズ。『シンドラーのリスト』『ジャングル・ブック』のベン・キングズレー、『トゥルーマン・ショー』『トップガン マーヴェリック』のエド・ハリスらが脇を固める。
公開された予告編には、本物のヒーローも、スーパーパワーも登場しない。はじまりは、"世界的に有名な映画監督フォン･コヴァクが「ワンダーマン」のリメイクに着手"というニュース。この報道にハリウッド中に激震が走り、コヴァク監督は「みんなヒーローに飽きてる。ストーリーテリングの様式全体を創造し直す機会だ」と、映画界へ大胆な一石を投じる。そして、このビッグプロジェクトの主演に名乗りを上げる数えきれない役者の中の一人がサイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）だ。“ワンダーマン”に運命を感じたのか、或いは他の理由があるのか、「絶対に出たい」「俺のための役だ」と意気込むサイモンだが、既に「もうレオ様に話が……」といきなり暗雲が立ち込める。しかし、努力が功を奏してかサイモンは次の選考へ進むことに。コヴァク監督と面会すると、「作りものと現実の境目を探りたい」「この世で最後の映画になる」「誰もが降参しメガホンを置くだろう」と謎めいた言葉が投げかけられていく。果たしてサイモンはワンダーマン役を掴めるのか。
キングズレーが演じる、サイモンへ時折アドバイスを投げかけるベテランじみた男は、『アイアンマン3』や『シャン・チー／テン・リングスの伝説』にも登場したトレヴァー・スラッタリー。『アイアンマン3』ではトニー・スターク（ロバート・ダウニー・Jr.）と敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた役者だ。彼がハリウッドの先輩としてサイモンと行動を共にするようだが、登場するたびに予想の斜め上をいく展開をもたらしてきたこの男は、今回も物語をどのようにかき乱すのか。
製作総指揮を務めるブラッド・ウィンダーバウムは、「マーベルにとってまったく新しい味わいの作品で、私が今まで関わった中で最もお気に入りのひとつです。“誰もまだ見たことのない最高のシリーズ”だと思っています。映画作りという行為そのものへのラブレターであり、俳優という職業へのラブレターでもあります。とても誠実で、美しい作品です」と力説している。
