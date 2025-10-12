タレントの辻希美さんが、2025年10月5日に公式YouTubeチャンネルを更新。子どもたちの夏休みが明けて新学期が始まり、第5子出産後まだリズムがつかめていない自身の平日の様子を公開した。

授乳やおむつ交換...ハードな育児の様子

動画は朝からスタート。学校へ行く子どもたちを送り出し、第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが寝たタイミングで、1時間ほど二度寝をして10時に。洗顔をしながら、夢空ちゃんのミルクの時間が子どもたちの出発前になるか後になるかで、リズムが変わるという。

辻さんは「よくわからないですね。夜中からずっとっていう感じだから。よくわからない生活になってます。いつ寝てるんだかっていう感じ」と、ハードな生活をしているようだ。そんな中でも、朝の洗顔やパックは欠かさず、美容意識は保っている様子がうかがえる。

夜中に使った哺乳瓶を洗ったり、洗濯をしたりしながら、夢空ちゃんの育児をする辻さん。夢空ちゃんは今、3時間おきの授乳をしているが、母乳では足りず、ミルクを足すことも多いという。授乳は1時間〜1時間弱かかることが多く、ミルクをあげたあとに、辻さんがすぐに寝られることは少ないらしい。睡眠時間があまりないことが悩みのようだ。

さらに、「ゲップが下手っぴさんの子なので、どうしても下でね、ガスを出すわけ」という話も。赤ちゃんには多いことではあるが、おむつを換える頻度が高いそうだ。「おむつの消費もやばいし、ずっとおむつを換えてる気がする」という苦労も語った。

頭痛の悩みも...「首がマジで太くなった気がして」

また、頭痛も多いという。撮影日の雨による低気圧の影響に加えて、育児中にずっと下を向いている姿勢により、首の痛みから頭痛が発生している可能性もあるそう。「首がマジで太くなった気がして。やばい、本当に」といった悩みも吐露した。

さまざまな苦労や悩みはありながらも、夢空ちゃんのおむつを換えながら「さっぱり〜！」と明るく話しかけ、長女の希空さんと一緒に夢空ちゃんをあやす場面も映された。

コメント欄では、「やっぱり辻ちゃん子育て慣れてる！すごい」「1人でもこんなに大変なのに上の子達のお世話まで...本当にすごいです」「辻ちゃん5人目なのにしっかりやってて偉すぎる」といった声が寄せられた。