ミッキーとミニーのボックス入り！ディズニーアンバサダーホテル「ブレックファスト」テイクアウトメニュー
東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」
アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。
そんな「ディズニーアンバサダーホテル」では、客室内でゆっくりお食事をいただけるテイクアウトメニューをディズニーホテルスマートオーダーから申し込むことが可能！
今回は、「ディズニーアンバサダーホテル」テイクアウトメニューの中から「ブレックファスト」を紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「ブレックファスト」テイクアウトメニュー
© Disney
提供期間：2025年11月14日（金）〜
価格：3,800円
受取時間：注文時に受取時間を指定・ブレックファスト／6:30〜8:00
受付方法：ディズニーホテルスマートオーダーから申し込み。入室後、客室のテレビ画面に表示される二次元コードをお手持ちのモバイル端末で読み取り注文。客室のテレビ操作による注文も可能。チェックアウト手続き完了時までご利用可能
入室後から受取希望時間の60分前までに注文（ラストオーダー7:00）
支払い方法：お部屋付け。チェックアウト時に明細を確認のうえ、精算
受取場所：ディズニーアンバサダーホテル エンパイア・グリル内
メニュー：シュリンプとキヌアのガーデンサラダコーンクリームスープジャーマンポテトデニッシュハムとチェダーチーズのライトフレンチトーストビーンズとナスのミートグラタングリルベーコン ソーセージスクランブルエッグ 温野菜 ポテトピュレアサイーとベリーのヨーグルトクリーム グラノーラとフルーツカクテルコーヒー または 紅茶
東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」では、客室内でゆっくりお食事をいただけるテイクアウトメニューを販売中。
「ブレックファスト」のテイクアウトメニューは、シュリンプとキヌアのガーデンサラダに温かいコーンクリームスープ、ミッキーシェイプのジャーマンポテトデニッシュやビーンズとナスのミートグラタンなどが楽しめます！
そしてデザートは、アサイーとベリーのヨーグルトクリーム グラノーラとフルーツカクテル。
アサイーとベリーのヨーグルトクリームの上には、たくさんのフルーツがごろっと入っており、さらにサクサク食感のグラノーラもトッピングされています☆
また、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたキュートなボックスに入っているのも特別感があってうれしい◎
アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室でお部屋での滞在を満喫しながら、お食事をいただけるテイクアウトサービス。
「ディズニーアンバサダーホテル」テイクアウトメニューの中から、2025年11月14日（金）より提供される「ブレックファスト」の紹介でした☆
