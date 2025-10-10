【武井 保之】「元祖東大卒タレント」菊川怜が芸能界から離れていた理由とは…？「休業中の日々」と「15年ぶり映画主演」への思い

東京大学在学中にモデルデビューし、卒業後は俳優業のほか、クイズ番組や情報番組などでも広く活躍してきた菊川怜。いまでこそ一般的になった高学歴タレントの先駆けであり、その道を切り開いてきた。『バンキシャ』（日本テレビ系）、『とくダネ！』（フジテレビ系）といった情報番組のキャスターを歴任したことは、彼女の象徴的な芸能活動のひとつになるだろう。

その後、結婚や出産など人生の岐路を迎えたタイミングで芸能活動から一時期離れるが、私生活に向き合った時間を経て、いま再び芸能界のメインストリームで活躍しはじめている。

そのひとつが、実に15年ぶりの映画出演となる『種まく旅人〜醪のささやき〜』（10月10日公開）への主演。昨年の8年ぶりのテレビドラマ復帰に続き、今年は主演映画公開、情報番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（読売テレビ）コメンテーター出演など本格的な芸能復帰の年になりそうだ。

そんな新たなスタートを切る菊川怜に、東大卒ブランドの役割を受け入れていたという高学歴タレント時代を振り返ってもらった。さらに、休業中の生活や、その期間を経ていま改めて芸能界に思うことに加えて、これからの芸能活動で目指すポジションを聞いた。

「最初はプレッシャーに押しつぶれそうでした」

--『種まく旅人〜醪のささやき〜』主演は、15年ぶりの映画復帰になります。これまで意図的に映画から離れていたのでしょうか。

とくに理由はありません。たまたまです（笑）。今回、お話をいただいて光栄に思いました。農業などの第一次産業を応援するメッセージ性の高い作品であり、エンターテインメントとしても心惹かれる物語だったので、ぜひ演じさせてくださいとこちらからもお願いしました。すばらしい機会をいただいたことに感謝しています。

--15年ぶりの主演にプレッシャーはありませんでしたか？

それはありました。まずセリフをちゃんと覚えられるか不安でしたし、撮影現場に立つ感覚をすっかり忘れていたから、カメラが回ってちゃんとお芝居ができるのかというプレッシャーに押しつぶされそうでした。

でも、クランクインして、最初のほうはわりとライトなシーンの撮影から入ったので、自然に感覚を取り戻していくことができました。

地方の中小企業が直面する苦境に向き合う

--ものづくりに携わる人々の真摯な姿勢や熱い気持ちが伝わってくる映画でした。同時に、現実の当事者たちが直面している社会問題を映し出す作品でもありますね。菊川さん演じる神崎理恵は、日本のものづくりを未来へつなぐ架け橋になっていました。

一次産業における現場の高齢化や人手不足、後継者問題などをはじめ、地方の中小企業が直面している困難な状況が映し出されています。それらはすべて実際に起きていることです。

ドキュメンタリーではなく物語として描くことで、観客はただ現実を知るのではなく、登場人物に感情移入し、当事者として考えることにつながります。みなさんが社会問題を自分ごととして捉えて、ハラハラドキドキもしながら、深く理解していただける作品だと思います。

ものづくりの現場は、職人さんたちの集団で成り立っています。そこに第三者の客観的な視点が入ることで、新たな気づきや発見が生まれることもあります。神崎が第三者だからこそ、ハッキリと意見を出したり、異議を唱えたりもできる。そういう重要な役どころでした。

台本の読み方も受け止め方も15年前とは違う

--菊川さんご自身のキャリアやお人柄が投影された役柄のように感じます。

私、あんなにすごいですか（笑）？ 神崎は好きなことに一途で行動力があって、見ず知らずの人たちの中にも迷わず体当たりで突っ込んでいく。そして、いつのまにかみんなの心の奥底に入り込んでしまう。その裏には人一倍の努力があるからこそ、次第に周囲と信頼関係を築いていける。でも、私だったら、あそこまで図々しくなれないかもしれません（笑）。

--ハマり役だと思いました(笑)。今回、15年ぶりの俳優業ということで、以前と変化を感じた点はありましたか？

時間が空いたことで自分自身の考え方や視点に変化が生まれましたね。15年前といまでは台本の読み方も、受け止め方も違うなと感じます。いまは自分だけでなく、いろいろな立場の人の視点が加わって、物語を俯瞰して理解できるようになっている気がします。日々の撮影にワクワクしながら、新鮮な気持ちで作品に向き合うことができました。

引退するつもりはまったくなかった

--結婚と出産で一時期、芸能活動から離れておられた間も、復帰について考えていましたか？ 次に向けた充電期間でもあったのでしょうか。

もちろん引退するつもりはまったくありませんでした。

ただ、復帰のタイミングをいつと自分で決められるわけではない。この仕事は需要があって、オファーをいただいて初めて成り立ちますから。それでも辞めるという選択肢はなかったので、いつかどこかのタイミングで復帰したいとずっと考えていました。

休業中はとにかく子育てが大変で、生活に必死でしたね。この経験をどう仕事に活かそうとか、次のキャリアに向けたインプットとか、そんな冷静な考えはまったくなかったです（笑）。ただ、こうしたすべての経験が、俳優業やコメンテーターとしての仕事にいつか生きてくるし、無駄になることは一切ないという意識はありました。

--そのときに得た経験で、いま具体的に役立っていることはありますか？

あまり過去のことは考えません。すべて結果論ですから。なんて、計画を立てられないタイプなだけですけど（笑）。

結婚も出産もすべてめぐり合わせ。それを振り返ってどうとか、何がいまに活きているとか考えるよりも、苦労したことも含めて、すべての経験をいい方向に活かしていきたいという姿勢でいます。その期間をプラスにできるかは自分次第。そうできるようにしたいですね。人生なんて計算できないことばかりですけど（笑）。

「コントロールできないことは考えても仕方ない」

--菊川さんといえば、いまでは一般的になった高学歴タレントの先駆けであり、芸能界での新たな道を切り開いてきました。

確かにいまよりは東大卒という肩書は珍しかったと思います。ただ、私自身としてはそれを特別に活かそうと考えていたわけではありません。どういうきっかけであれ、いただいた仕事に必死に取り組んできました。

仕事は人を成長させてくれる。そこで糧になったことや、身についたことはたくさんあります。私がどういう方向に進むか決めたというよりも、いただいたチャンスを最大限に活かしてきただけという感覚です。その結果、『バンキシャ』や『とくダネ！』のキャスターを務めさせていただけることになりました。

--東大卒という肩書が、思い描いていた芸能活動の足かせになったことはありませんでしたか？

いただける仕事も、世間でのイメージも、自分でコントロールできることではないので、それは考えても仕方ないと思っています。ただ、俳優業に関しては、私自身のイメージとはまったく異なるような、正反対の役柄を演じたいと感じていたことはありましたね。

90年代後半はコンプラなき芸能界がふつうだった

--90年代後半にデビューした菊川さんは、いまでは当たり前のコンプラや多様性が浸透していない頃の芸能界で活躍してきました。当時を振り返って思うことはありますか？

コメントしづらいですね（笑）。でも、時代が急激に変わったとは感じています。本来は当たり前のことが、当時はそうではなかったんですよね。でも、その頃はおかしいことだとわからなかった。いまがあるべき社会の形であり、そういう望ましい芸能界になりつつあるということではないでしょうか。

--今後の活動は、俳優業と情報番組のキャスターやコメンテーター業の両立といったイメージでしょうか。

俳優はまずお芝居のキャッチボールありきで、そこからスタッフとのチームで作り上げていきます。情報番組は、限られた時間のなかで自分の考えや意見をまとめて発信しないといけない。それぞれにやりがいがあり、どちらも私にとってなくてはならない仕事だと感じています。

--将来的に、芸能界で目指しているポジションを教えてください。野望のようなものはありますか？

そういうのはないですね（笑） いただいた仕事に一生懸命に向き合って、自分自身がそこで何かを得て、少しずつでも成長していきたい。いまは本当にそれだけです。

■タイトル：種まく旅人〜醪のささやき〜

■公開日：10月10日（金）より TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

■配給：アークエンタテインメント

©2025「種まく旅人」北川オフィス

（撮影／土居麻紀子）

