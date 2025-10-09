14時の日経平均は666円高の4万8401円、ＳＢＧが405.06円押し上げ
9日14時現在の日経平均株価は前日比666.70円（1.40％）高の4万8401.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は738、値下がりは798、変わらずは77。
日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を405.06円押し上げている。次いでファストリ <9983>が95.35円、東エレク <8035>が38.89円、ファナック <6954>が32.83円、フジクラ <5803>が21.38円と続く。
マイナス寄与度は11.45円の押し下げでトヨタ <7203>がトップ。以下、任天堂 <7974>が7.58円、ホンダ <7267>が6.87円、テルモ <4543>が6.46円、スクリン <7735>が6.26円と続いている。
業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、情報・通信、非鉄金属、石油・石炭と続く。値下がり上位には海運、輸送用機器、倉庫・運輸が並んでいる。
※14時0分14秒時点
株探ニュース
