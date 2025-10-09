地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第3戦を戦い、9-6で勝利した。負ければシーズン終了が決まる一戦で、勝ち越し弾を放ったのがジャズ・チザム内野手だ。守備の間に大あくびする姿がカメラに抜かれて批判を浴びていたが、結果で黙らせた。試合後、あくびを指摘する声に“反論”している。

6-6の5回1死。チザムは右中間に飛び込む値千金の勝ち越しソロを放った。3回の守備では本塁突入した走者に気づくのが遅れる“ミス”もあったが、直後には大あくびする姿が中継カメラに抜かれていた。

負ければ終わりの一戦だっただけに、ネット上の米ファンからは「今夜が終わればたっぷり睡眠をとれるよ」「あくび？ 何をしているんだ」「今まで見た中で、一番恥ずかしい」などと批判を浴びていたが、ホームランという結果で黙らせていた。

チザムは試合後、自身のXにて「オレは一日中あくびしてるよ！ 昼でも夜でも。だから好きなように言ってろ」と批判の声に“反論”を投稿していた。

地区シリーズの成績を1勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出へ望みを繋いだヤンキース。迎えた8日（同9日）の試合では、7回を終えて1-4とブルージェイズにリードを許している。



（THE ANSWER編集部）