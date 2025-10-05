著名人の妻がヒロインの「女房もの」は、NHK連続テレビ小説の人気ジャンルとして、すっかり定着した。9月29日から始まった「ばけばけ」も、作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・セツをモデルにした夫婦物語である。

NHK「ばけばけ」ヒロインの母・池脇千鶴“40代の飾らない姿”に共感続々…かつては体当たり役も

■「何も起きない」ジミ〜な物語

明治半ば、まだ国際結婚という言葉もないころに、島根・松江の没落士族の娘・トキ（高石あかり）は“異人さん”と結婚し、子どものころに祖母や母、近所の人から聞いた怪談や説話を夜な夜な夫に語り、夫のハーンはそれをせっせと読み物としてまとめていくという、実はかなりジミ〜な朝ドラらしい。脚本家のふじきみつ彦も「何も起きない物語」と言っちゃったりしているのだが、大丈夫なのか。

八雲はのちに再話文学の作家として評価されるが、セツと結婚していたころは現在の島根大、熊本大、東京大などを英語教師として渡り歩き、狭心症で早世する。だから、セツもとくに何かを成したり、世に知られたりするわけでもない。ドラマではそんな「名もなき人々」を描くという。

「でも、退屈させない仕掛けはいろいろあるようですね。たとえば、『耳なし芳一』『ろくろ首』などのお化けが小芝居で登場したり、ハーンはかなりの変わり者で、日本の食事はいっさい受け付けず、癇癪もちで周囲と衝突ばかりというエピソードで笑わせるはずです。また、夏目漱石とは熊本大や東京大で英語教師の先任・後任の関係なので、おそらく劇中にも登場するのでしょう。誰が漱石役をやるのかも興味あります」（テレビ情報誌編集デスク）

これまでも「女房もの」は、いずれも話題になっている。作詞家・なかにし礼の「てるてる家族」（主演=石原さとみ）、漫画家・水木しげるの「ゲゲゲの女房」（松下奈緒）、日本のウイスキー製造の草分け・竹鶴政孝の「マッサン」（シャーロット・ケイト・フォックス）、インスタントラーメンの開発者・安藤百福の「まんぷく」（安藤サクラ）、そして前作の漫画家・やなせたかしの「あんぱん」（今田美桜）もそうだ。好評だった作曲家・古関裕而の「エール」（二階堂ふみ）、植物学者・牧野富太郎の「らんまん」（浜辺美波）は女房の話ではなかったけれど、メインキャストは実は女房だった。

「『ばけばけ』はちょっと不気味な世界も描かれるわけですが、高石あかりは若いのに演技力に定評があり、元気なだけじゃない新しいタイプの女房ものになりそうです」（前出の編集デスク）

まさに大化けするかもしれない。

（コラムニスト・海原かみな）