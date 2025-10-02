白鶴酒造は、神戸ワインの事業譲渡後初となる新酒ワイン2種とぶどうジュース2種を、10月24日から全国の酒販店や飲食店で発売する。また、これらの商品は、公式オンラインショップ、こうべアグリパーク（神戸市西区の食と農を楽しむテーマパーク。神戸ワイナリーはこの敷地内にある）内のアグリショップ、白鶴直営店でも販売する。今年は雨が少なくぶどうにとって最適な気候で、ぶどうの出来が良く、質の高いワインが期待できる。この季節にしか手に入らない、こだわりの味わいを楽しんでほしい考え。

同社は、昨年12月に神戸農政公社から「神戸ワイン」の製造・販売の事業譲渡を受けた。今後も1983年から続く神戸を代表するブランドである「神戸ワイン」について、同社と神戸市、神戸農政公社、ぶどう生産者の4者で連携を図り、生産数量の向上および高品質のワイン造りを目指していく。



「神戸ワイン 新酒 神戸みのり 赤 720ml」

「神戸ワイン 新酒 神戸みのり 赤 720ml」は、神戸産ぶどう100％使用した。チェリー、カシス、ベリー類の弾けるような果実香、柔らかなタンニンと心地よい後味が特長となっている。



「神戸ワイン 新酒 神戸みのり 白 720ml」

「神戸ワイン 新酒 神戸みのり 白 720ml」は、神戸産ぶどう100％使用した。パイナップル、白い花、蜂蜜様のリッチな香り、爽やかな酸味と甘みのバランスが織りなすフレッシュな果実味が特長となっている。



「神戸カベルネ・ソーヴィニヨンジュース 710ml」

「神戸カベルネ・ソーヴィニヨンジュース 710ml」は、神戸産ぶどう100％使用した。ワイン用に厳選された採れたてぶどうを使用した無加糖、無濃縮ジュース。カベルネ・ソーヴィニヨンは、世界中で高い評価をうけている赤ワイン用ぶどう品種のひとつで、ポリフェノールが豊富だという。ワイン用ぶどうの持つハーブの香り、豊かな果実味と凝縮したうま味が特長となっている。



「神戸シャルドネジュース 710ml」

「神戸シャルドネジュース 710ml」は、神戸産ぶどう100％使用した。ワイン用に厳選された採れたてぶどうを使用した無加糖、無濃縮ジュースとのこと。シャルドネは、ブルゴーニュ地方の代表的な白ワイン用ぶどう品種のひとつ。透き通った黄金色と紅茶やハーブを感じさせる上品な香り、繊細で心地よい自然な甘みが特長となっている。

［小売価格］

神戸ワイン 新酒 神戸みのり 赤 720ml：1700円

神戸ワイン 新酒 神戸みのり 白 720ml：1700円

神戸カベルネ・ソーヴィニヨンジュース 710ml：1700円

神戸シャルドネジュース 710ml：1700円

（すべて税別）

［発売日］10月24日（金）

白鶴酒造＝http://www.hakutsuru.co.jp