超高齢社会の進行にともない、有料老人ホームの施設数も増加。「介護は家族がやるもの」というかつての常識は薄れ、介護施設の利用者も増えています。しかし、施設選びを誤ると、思わぬ悲劇に見舞われることも……。76歳男性の事例をもとに、老人ホーム選びの注意点をみていきましょう。介護施設での勤務経験もある株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが解説します。

急増する老人ホーム利用者

かつては「家族の責任」という暗黙の了解があった介護。しかし、近年は老人ホームやデイサービスなど、第三者の力を借りて介護を行うスタイルが一般的になっています。

厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」によると、平成22（2010）年に約140万人だった老人ホームの利用者は、令和4（2022）年には約230万人となりました。約10年で90万人ほど増加しており、これは、介護が必要な高齢者のおよそ3分の1が施設へ入居している状況です。

しかし、「老人ホーム」とひと口にいっても、サービス内容から入居にかかる条件にいたるまで、さまざまな種類があります。

“終の棲家”としての施設選びを誤ると、思わぬ悲劇に見舞われるかもしれません。

心身ともに元気だが…長男の勧めで老人ホームに入居

加藤さん（仮名・76歳）は、郊外の戸建てに1人で暮らしています。

現役時代は公務員だった加藤さん、65歳からは月あたり約20万円の年金とまとまった貯蓄で、穏やかな老後を過ごしてきました。現在も4,000万円ほどの貯蓄があります。

そんな加藤さんは数年前、最愛の妻を亡くしていました。それからは、離れて暮らす子どもたちが定期的に様子を見に来てくれています。加藤さんはそんな子どもたちに感謝しながらも、「俺はまだ健康だし、自分のことは自分でなんとかしないと」と、慣れない家事に奮闘していました。

しかし、年を重ねるにつれ体力も衰え、一つひとつの動作にも時間がかかるように。75歳を迎え「後期高齢者」の仲間入りをしたある日のこと。長男から次のように打診がありました。

「父さんもいい年齢になって、1人で生活するのは大変だろう。そろそろ楽をしてもいいんじゃないかな。最近、近くに綺麗な施設ができたみたいだし、見に行ってみたら？」

ちょうど「終活」に興味を持っていた加藤さんは、長男の勧めを受けてその施設を見学に行くことにしました。

加藤さんが驚いた「イメージと違いすぎる」老人ホームの実態

豪華な設備に魅せられ入居を“即決”

あまり期待していなかった加藤さんですが、職員の案内で施設を見学してびっくり。

居室がきれいなことはもちろん、カラオケルームに遊戯室、屋上テラスと、老人ホームとは思えないほど設備が充実しています。

「ここなら楽しく余生を送れそうだ」

加藤さんは、その場で入居を決断。長男も、父の“終の棲家”が決まったことで胸をなで下ろしました。

1年後…施設長からの「突然の退去勧告」にあ然

それからも、たびたび父の様子を見に行っていた長男。だんだんと他の入居者とも打ち解け、生活に問題はなさそうです。

しかし、入居から1年ほど経ったある日、仕事が多忙だったことから久しぶりに父の様子を見に来た長男は、施設長から声をかけられました。

「すみません、ちょっとよろしいですか？」

席につくと、施設長は顔を曇らせながら言いました。

「申し訳ありませんが……、お父さまには、施設を退去していただかなければなりません」

「えっ？ どういうことですか？」

衝撃の宣告にたじろいでいると、施設長はその理由について、次のように説明しました。

「当施設では認知症の高齢者に対する介護サービスがなく、介護が必要になると施設を出ていかなければならないんです。スタッフの報告を受けて様子を確認させていただいたところ、お父さまには初期の認知症の疑いがあります」

パッと見変化はないものの、たしかにその日声をかけた際、目の前の人物が長男であることを認識するまでに少し時間がかかっていた加藤さん。しかし、長男は「久しぶりに来たんだから、そんなこともあるか」とあまり気に留めていませんでした。

「突然そんなこと言われても……高い金額を払っているんだから、なんとかなりませんか!?」

長男は必死に訴えますが、「申し訳ありません。こちらの施設は『健康型有料老人ホーム』ですので」とピシャリ。施設長から、診断のうえ認知症が確認された場合は次の入居先を探すように言われ、長男は途方に暮れてしまいました。

老人ホーム選びに潜む、思わぬ落とし穴

有料老人ホームには、大きく分けて次の3種類があります。

1．介護付有料老人ホーム （特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム）

ここは、その名のとおり介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。もしも介護等が必要となっても、施設が提供する介護サービス「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、生活を継続することが可能です。

2．住宅型有料老人ホーム

ここは、生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合には、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらであれば、生活を継続することが可能です。

3．健康型有料老人ホーム

ここは、食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、契約を解除し退去する必要があります。

加藤さんは要介護認定を受けておらず、心身ともに健康であったため、3つ目の「健康型有料老人ホーム」に入居しました。この施設では食事の用意も掃除・洗濯もスタッフが担当。家事をする必要がなくなったことから身体を動かす機会が減り、入居後は部屋に閉じこもって過ごす日が増えていたといいます。

加藤さん自身も長男も、加藤さんが介護状態になるイメージを持っておらず、入居予定の施設に対して「介護が必要になっても住み続けられるのか？」という視点が欠けていたのです。

老人ホームを選ぶ際には、「介護が必要になったら」「認知症になったら」「医療行為が必要になったら」など、どのような状況になっても施設での生活が続けられるのか確認のうえ、慎重に検討するようにしましょう。

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役