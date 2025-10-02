¡Ö£´£¶Ç¯¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ä¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¡Ö£¸£²£¶¿ÍÎ¥ÅÞ¡×ÊóÆ»¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×ÅÄºê»ËÏº»á¤¬»ØÅ¦¡Ö²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£²Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò½ä¤ê¡¢½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤¬¾®Àô»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¼ç¤Ë¹â»ÔÇÉ¤ÎÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤òÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È£¹·î£³£°Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¾®Àô»á¤Ï£±Æü¤Ë¤³¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¡ÖÃø¤·¤¯»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢µ»ö¤ÎÄûÀµ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸©Ï¢¤Ï£±Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¸©Ï¢¤Î¥ß¥¹¤ÇÍ¸¢¼Ô¤ÎÂçÉýÄûÀµ¤¬½Ð¤Æ¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÊ¸½Õ¤¬ÊóÆ»¤·¤¿ÆâÍÆ¡¢·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¿ÀÆàÀî£¹¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¸µµÄ°÷¤¬½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·»ÙÉôÄ¹¤¬¸òÂå¤·¤¿¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë¤½¤Î¸µµÄ°÷¤¬´«Í¶¤Ê¤É¤ò¤·¤¿£¸£²£¶¿Í¤ÎÅÞ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¥ÅÞ¼êÂ³¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ£¹·î£²£²Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Æ±·î£²£¶Æü¤´¤í¤Ë¤Ê¤êÅÞ°÷¤«¤é¡ÖÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤®Î¥ÅÞ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÂ®Ã£¤Ç¡ÖÅêÉ¼ÍÑ»æ¡×¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÉüÅÞ¼êÂ³¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬£³£°Æü¤Ë½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¤Ï¡Ö¾®Àô»á¤ÎÂ¦¶á¤¬ÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¡Ê£¹³ä¤¬¹â»ÔÇÉ¡Ë¤ò¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ï¢Â¦¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤òÍø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦Âê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬°õ¾ÝÁàºî¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÍè¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¥ÅÞ¼êÂ³¤¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÞÈñÌ¤Ê§¤¤¤À¤ÈÎ¥ÅÞ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤ò¼èºà¡££¸£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÅÞ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÄºê»á¤Ï¡Ö£´£¶Ç¯¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©Ï¢Æâ¤Ç²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£