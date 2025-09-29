２９日のテレビ朝日「報道ステーション」が、自民党総裁選の中盤情勢を伝えた。

週末２７〜２８日に「報ステ」が行った世論調査で、自民党支持層では小泉進次郎氏がトップで、２位の高市早苗氏に大差をつけていると詳細数字を伝えた。この世論調査に基づく単純計算や、国会議員票の取材結果を加えると、「小泉氏は２００票を上回る」との情勢を伝えた。高市氏と林芳正氏が１１０〜１２０票ラインで競る展開とした。

一方で小泉氏にとっては決選投票の相手が急激に支持を伸ばしている林氏となった場合は、２位以下が集結する大波乱が起こる可能性が指摘されているとも伝えた。

ネットも衝撃の結果に驚き「小泉リードってよ…」「小泉リードって本当なの？ステマ騒動でも高市よりかなりの差でリードって…」「進次郎が先行してるって！？」「今報道ステーションで、リードしてるのは小泉候補って言ったぞ？あんなこと（ステマ）しておいて」「だったらなんで『ステルスマーケティング』をしたんです？」「小泉でも高市でも心配だよ」「小泉がなんで１位なん？」「そんなバカなと思ったが」「党員票でそんなに進次郎が多いか？」と騒然となっている。