石井大智は50試合＆49イニング連続無失点

■阪神 ー 中日 （28日・甲子園）

阪神・石井大智投手は28日、甲子園での中日戦に8回から登板。ピンチを背負ったもののゼロに抑え、50試合＆49イニング連続無失点を継続した。相手ベンチの狙いを回避した阪神バッテリーの“プロの業”に「鮮やかすぎる」「神」とファンも興奮を隠せなかった。

石井は2-1の8回からマウンドへ。1死から岡林勇希外野手に安打を許すと、直後に二盗を決められ、さらに鵜飼航丞外野手にもヒットで繋がれた。1死一、三塁の大ピンチ。カウント1-0からの2球目、田中幹也内野手はバントの構えを見せてスクイズを敢行したが、バットは空を切った。その直後だった。

坂本誠志郎捕手は三走の岡林が飛び出していることをすぐに察知し、佐藤輝明内野手にドンピシャなスローイング。岡林は痛恨のアウトとなり、唇を噛み締めた。その後、石井は田中を右飛に抑え、無失点記録をさらに更新した。

わずか2〜3秒の間でピンチを脱出し、聖地に大歓声が起きたビッグプレー。SNS上でも「鳥肌もんやったわ」「シビレた〜」「せいしろーかっこいいなオイ」「素晴らしい！」「エグすぎる」「今日はさすがに記録途切れるかもと思った涙」と称賛の声が寄せられている。（Full-Count編集部）