¡¡Áê¼¡¤°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î´é¤Ë¤ÏÈù¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¼¡¼¡£
¡¡9·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤À¡£¾®·ª¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÎÀ¤³¦½é¾å±Ç¤¬9·î19Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤È·îÀîæÆ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£±Ç²èº×¤ËË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ï¾®·ª¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¹õ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÈ±¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥ç¥¸¥å¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢½ª»Ï¡È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¡¢¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡ª¡Ê°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡Ù¤È¡¢¥Ò¥ç¥¸¥å¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¸ì¤Ç°§»¢¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÌòÊÁÆ±ÍÍ¡¢¡È¼æ¤«¤ì¹ç¤¦ÃË½÷¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê»²²Ã¤·¤¿´ÑµÒ¡Ë
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¾®·ª¤¬´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¸«¼é¤ë»Ñ¤â¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤ÎÈÖÀë¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®·ª¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤Ç¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤¬¡¢4·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢CM¤ÏÈó¸øÉ½¤Ë¡£ÉÔÎÑÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¡¢ÌóÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢9·î¤ËÆ±»ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È3ºÍÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯½÷À¤È±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î¡È»°³Ñ´Ø·¸¡É¤Ç¤¹¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¡Ø³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤«¡È¥¬¥ê¥¬¥ê»Ñ¡É¤Ç¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¼¡¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡È¼ÒÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¤É¤¦ÊäÅ¶¤¹¤ë¤Î¤«Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ç²èº×¤Ç¤Î¾®·ª¤µ¤ó¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥ÖÈÖÀë¡É»Ñ¤Ï¼ÒÄ¹¼«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°¡Ù¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥â¥ÆÃË¤òÊú¤¨¤ë»öÌ³½ê¤ÏÂçÊÑ¤À¡£