動画タイトル「#脳教室　受験は、苦手科目から取り組め」で、脳科学者の茂木健一郎氏が受験生およびそのご家族に向けて、学習戦略のアドバイスを語った。茂木氏は「苦手科目と得意科目があったら、苦手科目からやりましょう」と力強く提言。受験の配点を考慮すると、「苦手意識がある科目を捨てたら絶対にダメなわけですよ」とし、どんなにやりたくない科目でも取り組むことの重要性を訴えた。

氏はさらに、得意科目の点数を上げることは容易ではないのに比べ、「苦手科目、点数低い、これを取り組んで学習すると、ものすごく得点上がります」と説明。そのため、苦手科目の得点アップが「入試ですごく有利になります」と繰り返し強調した。

苦手科目に手をつけることに抵抗を持つ受験生の気持ちにも寄り添いながら、「自分苦手だからやりたくないっていう気持ちはわかるんだけど、それをやった方が、まず嬉しいでしょ、乗り越えられたら」と、乗り越えることで得られる達成感にも言及。最終的には、「入試の配点という意味でも、苦手科目の得点を上げる方が合格の確率が上がりますから。ぜひ苦手科目にチャレンジしてみてください」と動画を締めくくり、受験生たちに前向きな挑戦を促した。

今だから伝えたい挑戦の大切さ
新プロジェクト始動の裏話を初公開
コメント募集！みんなと一緒に作る動画

