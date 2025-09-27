この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「知らないと損する！電磁波対策」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。片岡氏は、「なんか集中力がなくなっちゃった。常に頭がボワボワしてる」という悩みについて、その原因のひとつが電磁波である可能性を指摘した。

片岡氏は「携帯やパソコン、私たちは電磁波に囲まれて生活をしています」とし、現代人が避けがたい環境にあると解説。対策として「アーシングがいいよとかっていうのを聞いたことがあるかもしれませんが、土の上を裸足で歩いたり、砂浜を裸足で歩いたりするだけでも、私たちの体っていうのは電磁波が抜けていく」と述べた。しかし、日常生活でそれを実践するのは難しい現状を踏まえ、すぐに取り入れられる簡単な対策として「お風呂にお塩を入れること」を勧めた。

さらに、「マグカップ1杯分ぐらいのお塩を入れるのがおすすめ」と具体的な量にまで言及。「やっているけどなかなか抜けないっていう方は、実は量が少ないからなんですね」と注意点を加えた。

一方で「循環型のお風呂の場合はなかなかできないので、お塩を入れた時には1回で終わらせてしまって捨てるっていうことをしてください」と使い方にも細かなアドバイスを届けている。

動画の最後には、日常のちょっとした工夫で体調や集中力が大きく変わる可能性を示唆し、「頭のボワボワに悩んでいる人は、ぜひ試してみてください」と締めくくった。

