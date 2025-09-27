山形vs山口 スタメン発表
[9.27 J2第31節](NDスタ)
※18:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 9 高橋潤哉
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 27 榎本啓吾
MF 88 土居聖真
FW 23 大森真吾
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 40 成岡輝瑠
MF 55 岡庭愁人
FW 20 河野孝汰
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 30 奥山洋平
MF 36 西堂久俊
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
※18:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 9 高橋潤哉
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 27 榎本啓吾
MF 88 土居聖真
FW 23 大森真吾
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 40 成岡輝瑠
MF 55 岡庭愁人
FW 20 河野孝汰
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 30 奥山洋平
MF 36 西堂久俊
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気