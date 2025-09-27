どうしても赤ちゃんの近くにいたい犬が…まさかの「罪（？）を犯しまくる」行動が愛おしすぎると話題に。

どうしても赤ちゃんの近くにいたい犬が…

Instagramアカウント「uni.minipin」に投稿されたのは、小さな赤ちゃんのそばで必死にお姉ちゃんをしようと奮闘するミニチュアピンシャー「うに」ちゃんの様子。

赤ちゃんのことが大好きで努力をするものの、空回りが続いてしまう光景を「罪を重ねる」とユニークにまとめ、大きな反響を呼んでいます。

ある日、うにちゃんは座っている赤ちゃんのすぐそばにいたくてクルクルと回っていたそう。ぶつかりそう…という嫌な予感は的中し、回転していたうにちゃんのヒップアタックを受けた赤ちゃんはごろんっと倒れてしまいます。しかし赤ちゃんは、そんな「当て逃げ」にも全く動じず、大物感たっぷり。

積みあがる「罪」

今度は赤ちゃんが絵本を読んでいたと思ったら、どうしても絡みたいうにちゃんが絵本を全力でカリカリし「器物破損」をやらかします。ボールで遊んでいたら一瞬で奪い去る「窃盗」を目の前ではたらいたり…可愛らしい罪がどんどんと積み上がっていったのだとか。

お次は蚊帳の中でボールと戯れている赤ちゃんの近くで「脅迫」まで行います。実際には「どうやったら妹の近くに行けるか」を考えてアワアワと小さく声を出し、焦っていただけなのだそう（笑）

また、赤ちゃんのそばで鹿角をカミカミしてしまい「銃刀法違反」を疑われたり。うにちゃんは愛嬌たっぷりに、そして順調に罪を重ねていきます。

余罪もたっぷり

最終的には、ビデオデッキの下から赤ちゃんのいる場所へ「不法侵入」してしまったうにちゃん。赤ちゃんは全く泣いたり動じたりすることはなく、罪にも負けないたくましい子に育ってくれているようです…！

うにちゃんには余罪もまだまだあるそうで、ママは「長生きしてたっぷり償おうね」と綴っています。たとえ罪を犯しても、変わらない堂々たる態度を見せてくれたうにちゃんなのでした。

投稿には「書類送犬ｗ」「めちゃくちゃ笑いました」「娘さん、将来大物になりそう」「可愛いうえに面白すぎます」「おぬし、わるよの～」「良い家族すぎる」といったコメントが寄せられています。

うにちゃんと赤ちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「uni.minipin」でチェックすることができます。

