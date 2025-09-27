この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『#脳教室 受験はとにかく問題を解け！』で脳科学者の茂木健一郎さんが登場し、これから受験に挑む学生やその周囲の人々に向け、受験勉強の極意について熱く語った。



茂木さんは「とにかく受験勉強で、本日は強調したいのはね、問題を解けってこと。問題を解け、それだけ問題を解け」と繰り返し訴え、何よりもまず実践を重ねる重要性を説いた。「数学でも、何でも、国語でも、英語でもね、とにかく社会でも、とにかく問題を解こうと」受験勉強に迷いがちな受験生の背中を強く押す。



さらに、ただ参考書を読んだり記憶に頼る学習法には否定的な見解を示し、「参考書を読むとか、なんか読んで覚えるって、そうじゃなくて、問題を解く」と語る。その理由として、「受験の本番でやることって何ですか？問題を解くことじゃないですか」と現実的な観点を提示した。



しかし「分かんないかもしれない」と不安には寄り添い、その場合の対処法として「とにかく5分、10分、頑張って考えて、で、回答を見る。で、こうやって解くんだって、フィードバックする。それを繰り返すことで、いくらでも受験学力って上がります」と独自のサイクルを紹介。「とにかく問題を解き続けてください。これだけ覚えておけば、受験は大丈夫ですから」と力強く締めくくり、最後には「問題を解きましょう。頑張れ、受験生」と受験生へのエールで動画を結んだ。