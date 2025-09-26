配線フリーでどこでも電動昇降！バッテリーで動くスタンディングデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、バッテリーで駆動する電動昇降デスク「100-ERD050W」「100-ERD051W」を新発売した。電源ケーブル不要で自由に移動でき、ソファやベッドサイドにも快適に設置可能。リビング学習やテレワークに最適な新しいワークスタイルを提案する。
■ケーブル不要、どこでも快適に使える
コンセントの位置を気にせず、好きな場所で使えるのが最大の特長だ。モバイルバッテリー駆動により電源ケーブルに縛られず、リビングや寝室、オフィスの片隅まで柔軟に設置可能。家族での共有利用やシーンに合わせた使い分けもスムーズ。
■ソファやベッドサイドにフィット
低床キャスターを採用しており、ソファやベッドの下に差し込みやすく設計されている。省スペースで使えるため、くつろぎながらの作業や学習にもぴったり。コンパクトながらも耐荷重20kgで、安定性と実用性を両立している。
■電動昇降で理想の高さに調整
ボタン操作ひとつで簡単に昇降が可能。姿勢や作業内容に合わせて高さを変えられるため、腰や肩の負担軽減にもつながる。立ち作業と座り作業を切り替えながら効率的に仕事を進められる点も大きな魅力だ。
■角度調整で学習や資料閲覧に最適（100-ERD050W）
「100-ERD050W」には天板の角度調整機能を搭載。読書や学習、タブレットでの資料閲覧など、目線に合わせて天板を傾けることでより快適に使用できる。子どものリビング学習や趣味の作業台としても活躍する。
■軽量設計で移動もラクラク
重量は約13kgと約15.5kgの軽量設計。女性でも移動しやすく、家の中で使う場所を自由に変えられる。来客時には片付けてすっきり、必要な時にすぐ設置できる利便性が魅力。ライフスタイルに寄り添う柔軟性を備えている。
■ラインナップ
■バッテリーで駆動する電動昇降デスク「100-ERD050W」
■ラインナップ
■バッテリーで駆動する電動昇降デスク「100-ERD050W」
