茂木健一郎脳科学者「他人には干渉せず、自分の信じる道を行くのが正義」

動画「自分の道を行く。」で、脳科学者・茂木健一郎氏が自身の人生観について語った。茂木氏は「人にはそれぞれの道があると思うんですよ」と切り出し、他人の生き方や価値観に対してどう接するべきか、そして自分自身のあり方について独自の見解を示した。



動画の中で茂木氏は、「やっぱり僕はそういう時って、干渉しないっていうのが一つのリスペクトだと思うんですよね」と述べ、「自分がいいと思うもの、愛するものに向き合ってるわけですから」と語るように、自分自身の価値観を大切にしつつ、他者の生き方にも寛容であるべきと強調した。



さらに、「世の中っていろんなものを受け入れるぐらい広いわけだから」とコメント。他人の選択ややり方に対し疑問を感じることもあるが、「もしあなたが誠実に自分の道を言うならば、あれ？あっちの人の方がなんかいいのかもとか思うかもしれない」と自己研鑽や他者からの学びの可能性にも言及。だが、「干渉しない、放っておくっていうのも一つのリスペクトのあり方なのかな」と、他者への過剰な介入を控える姿勢の重要性を説いた。



動画の最後には「自分の、信じる道を誠実に言ってで、他人には干渉しないというのがリスペクトの表し方だというのが僕は根本的な態度なのかなと思うんですよね」と、自身の人生哲学をあらためて強調し、締めくくっていた。