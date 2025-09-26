この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「#脳教室 情熱はごまかせない」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が“情熱”という感情の本質について語った。茂木氏は「やっぱりね、全ての感情の中で最もフェイクしにくいものってのは情熱なんですよね」と切り出し、他人や自分自身の“本物の情熱”を見抜く重要性を強調した。

茂木氏は「この人は本気なのか、本当にこの人好きなのか、愛してるのかってことを感じ取れるようになると、まずね、他人で本物と偽物を見分けることができるようになります。これは大きいよ。変な人に騙されなくなるからね」と語り、情熱の有無が人間関係や人生を左右することを示唆。「自分自身も今自分は情熱を持ってやってるのか、勉強でも仕事でも、いろんなこういう関係とかでもね、これ情熱あるのかなってやっぱり自分で自分のことをチェックするといいですね」と、自己チェックの大切さも説いた。

さらに茂木氏は、「情熱というのは英語で言うとpassion。これは苦労、苦難と同じ語源なんですね。だから人生の苦労があればあるほど情熱も大きくなります」と、passionの語源や人生経験との関連にまで言及。「ですから苦労は勝手でもしろっていうのは情熱が大きくなるからなんだよね。情熱だけはごまかせない」と繰り返した。

最後に茂木氏は「ぜひ情熱を持ってこの難しい人生駆け抜けましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

家族・パートナーの関係を劇的に改善する自己開示の力
03:20

本音を伝える勇気が最強の信頼を生む
05:40

自分を認めることで得られる本当の自信

関連記事

高市早苗さんになりきった茂木健一郎「ビジネスでもエセでもない保守として」自民党総裁選のフェアプレイを訴える

高市早苗さんになりきった茂木健一郎「ビジネスでもエセでもない保守として」自民党総裁選のフェアプレイを訴える

 茂木健一郎脳科学者「他人には干渉せず、自分の信じる道を行くのが正義」

茂木健一郎脳科学者「他人には干渉せず、自分の信じる道を行くのが正義」

 脳科学者・茂木健一郎が語る「自分の文脈を選ばないと変な最適化される」人生論

脳科学者・茂木健一郎が語る「自分の文脈を選ばないと変な最適化される」人生論
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube