YouTube番組「#脳教室 情熱はごまかせない」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が“情熱”という感情の本質について語った。茂木氏は「やっぱりね、全ての感情の中で最もフェイクしにくいものってのは情熱なんですよね」と切り出し、他人や自分自身の“本物の情熱”を見抜く重要性を強調した。



茂木氏は「この人は本気なのか、本当にこの人好きなのか、愛してるのかってことを感じ取れるようになると、まずね、他人で本物と偽物を見分けることができるようになります。これは大きいよ。変な人に騙されなくなるからね」と語り、情熱の有無が人間関係や人生を左右することを示唆。「自分自身も今自分は情熱を持ってやってるのか、勉強でも仕事でも、いろんなこういう関係とかでもね、これ情熱あるのかなってやっぱり自分で自分のことをチェックするといいですね」と、自己チェックの大切さも説いた。



さらに茂木氏は、「情熱というのは英語で言うとpassion。これは苦労、苦難と同じ語源なんですね。だから人生の苦労があればあるほど情熱も大きくなります」と、passionの語源や人生経験との関連にまで言及。「ですから苦労は勝手でもしろっていうのは情熱が大きくなるからなんだよね。情熱だけはごまかせない」と繰り返した。



最後に茂木氏は「ぜひ情熱を持ってこの難しい人生駆け抜けましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。