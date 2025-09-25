cosmosy¡¢1st EP¤è¤ê¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×MV¸ø³«¡¡Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½
¡¡cosmosy¤Î1st EP¡Øthe a(e)nd¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸ ¥¨¥ó¥É¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×¤Î2¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûcosmosy¡¢1st EP¡Øthe a(e)nd¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×MV¡Ë
¡¡Æ±EP¤Ï¡ÖHIGH=LOVE¡×¡ÖPrincess=Kiss¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢´ûÈ¯¶Ê¡Özigy=zigy¡×¡ÖLucky=One¡×¡¢¡ÖBabyDon¡ÇtCry=BreakingTheLove¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤Ç¹½À®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤¬¡ØSix Senses¡ÊÏ»´¶¡Ë¡Ù¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¡Ø»Ï¤Þ¤ê¡Ù¡¢¡Ø½ª¤ï¤ê¡Ù¡¢¡ØÀ®Ä¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¶Ê¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜEP¤Ï¡¢¼Â¸³Åª¤Ê²»³ÚÀ¡¢»íÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡¢À¸¡¹¤·¤¤´¶¾ðÉ½¸½¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸òº¹¤µ¤»¡¢ÏÄ¤ó¤À¥ê¥º¥à¡¢½ÅÄã²»¤Î¥Ùー¥¹¡õ¥·¥ó¥»¡¢ºÕ¤±»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥Üー¥«¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡È½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Þ¤Ç¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë