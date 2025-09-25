¥É·³¥ê¡¼¥É¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¡×¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤®¤ë¡ÈÉÔ°Â¡É¡Äµß±ç¿Ø¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö9¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÃÏ¸µLA¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡È·ù¤ÊÍ½´¶¡É¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÂÇÀþ¤â½é²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î»°ÎÝÂÇ¤«¤é¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤Ë2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æ»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï°ú¤Â³¤°µÅÝÅª¤À¡£º£Ìë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬6²ó¤òÅê¤²¤Æ¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Åê¤ò¾Î¤¨¤Ä¤â¡¢¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢ºòÌë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥ê¡¼¥É¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ºÇÄã¤Ç¤â9¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¡È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾¡Éé¡É¤Ë¾Ç¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¸å¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬3¼ºÅÀ¡£4-0¥ê¡¼¥É¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ1ÅÀº¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë