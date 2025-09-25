¹ñ¤«¤é¡ÖÆ¯¤¯¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡ÄÇ¯¶â·«²¼¤²¼õµë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë65ºÐÉ×ÉØ¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡×¤ËÀäË¾¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÊ£»¨²ø´ñ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¡¦·«¾å¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢1¥õ·î·«¤ê²¼¤²¤ë¤´¤È¤Ë¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬0.7¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯·«¤ê²¼¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀäË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£CFP¤Î¸Þ½½ÍòµÁÅµ»á¤¬¡¢60Âå¤Î¤È¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯¶â·«²¼¤²¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â·«²¼¤²¼õµë¡Ä¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤ËÃí°Õ
65ºÐ¤«¤éËþ³Û»Ùµë¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Ï¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁý³Û¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢1¥õ·î¤¢¤¿¤ê0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢70ºÐ¤Ç42¡ó¡¢75ºÐ·«²¼¤²¤Ç84¡óÁý¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢Ä¹À¸¤¤ËÈ÷¤¨¤ÆÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯·«¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤ò¹Í¤¨¤ëÉ×ÉØ
40Ç¯°Ê¾å²ñ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë65ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤Þ¤â¤Ê¤¯66ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¿Í¤äºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢A¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó700Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤Ï¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤Ï¸½¾õ¤ÎÇ¯¼ý¤Î¤Þ¤Þ70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤ÏÂà¿¦¸å¡¢70ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ëº§Á°¤Ë¿ôÇ¯´Ö¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ò½ü¤±¤ÐÀì¶È¼çÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊB¤µ¤ó¡£A¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
A¤µ¤ó¤âB¤µ¤ó¤â¡¢Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À©ÅÙ¼«ÂÎ¤ò¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¡¦¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤«
¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç»î»»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×
¤Þ¤º¤ÏB¤µ¤ó¡£70ºÐ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¤Î¸«¹þ³Û¤Î»î»»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¿¶ÂØ²Ã»»¤ÏÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â80Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â10Ëü±ß¤È¤â¤Ë42¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ü42¡óÁý¤Ç¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¸«¹þ³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºß¿¦Ãæ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï70ºÐ¤Þ¤Çº£¤ÎÇ¯¼ý¤Î¤Þ¤Þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤«¤é·«²¼¤²¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ42¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁý³Û¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿42¡ó¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬·«²¼¤²¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î70ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Î³Û¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬75Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬178Ëü±ß¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·«²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Á´Á³Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î·«²¼¤²Áý³Û
A¤µ¤ó¤Îµ¿Ìä¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Î¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö65ºÐ¤ÎÁ°·î¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¹ß¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÁý¤¨¤ëÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐÁ°·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç·×»»¤·¤¿¡Ö65ºÐ»þÅÀ¤Ç¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Ï160Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬Áý³ÛÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤È·Ð²áÅª²Ã»»³Û¤«¤éÀ®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·î³Û¤È¢·îµë¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤È£¾ÞÍ¿¡ÊÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡Ë¤Î12Ê¬¤Î1¤ò¹ç·×¤·¤Æ51Ëü±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ê¡¤Î³Û¡Ë¤Î2Ê¬¤Î1¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢51Ëü±ß´ð½à¤Ë¤è¤ëºß¿¦»ÙµëÄä»ß¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Î³Û¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÁý³ÛÉý¡Ö75¡ó¥«¥Ã¥È¡×¤ËÀäË¾
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õµë»þ´ü¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤â¡¢Ää»ßÉôÊ¬¤ò½ü¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤«Áý³Û¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢700Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎA¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢51Ëü±ß´ð½à¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤¦¤ÁÊ¿¶Ñ¤·¤ÆÌó75¡ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÌó25¡óÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤«·«²¼¤²Áý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¢¨¡£
¢¨65ºÐÁ°¤ÎµÏ¿¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿³Û160Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢25¡ó¡ß42¡ó¤Ç10.5¡ó¤ÎÁý³Û¤È¤¤¤¦·×»»¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï42¡óÁý¤¨¤Æ¤â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï65ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10.5¡ó¤ÎÁý³Û¤Ç¤·¤«»î»»¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â75Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ42¡ó¡Ê31Ëü5,000±ß¡Ë¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â160Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ10.5¡ó¡Ê16Ëü8,000±ß¡Ë¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤âÂ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤Þ¤ë¤Ç¹ñ¤«¤é¡ØÇ¯´ó¤ê¤ÏÆ¯¤¯¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤ÎÂà¿¦¡¦·«²¼¤²¼õµë³«»Ï»þ¤ËÇ¯´Ö18Ëü±ßÁý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²Áý³ÛÁ°¤Î³Û¤Î¹ç·×¤ÏÀè½Ò¤Î178Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤Î18Ëü±ßÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·«²¼¤²Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
70ºÐ¤«¤é¼õµë¤Ç¤¤ëÇ¯¶â¤ÎÁí¹ç·×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢75Ëü±ß¡Ü31Ëü5,000±ß¡Ü178Ëü±ß¡Ü168,000±ß¡á301Ëü3,000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
·«²¼¤²¼õµë¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î³ÎÇ§¤ò
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤«¤é¡×¤È·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÁý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áý³ÛÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯4·î¤è¤ê¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î´ð½à³Û¡Ê51Ëü±ß¡Ë¤¬62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢A¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²Áý³ÛÊ¬¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬µ¹³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
