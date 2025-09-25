通算4度のシーズン50本塁打はルース、マグワイア、ソーサに並んだ

【MLB】ヤンキース ー Wソックス（日本時間25日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのホワイトソックス戦で今季50号を放った。2年連続での大台到達は自身初。メジャー史上7人目の2年連続シーズン50号をクリアした。

NYに豪快弾をかけた。0-1で迎えた2回2死一、二塁の初球を振り抜いた。右中間へ打球速度106.9マイル、392フィート、角度29度の一発を運んだ。逆転3ランに本拠地は熱狂した。

今季のメジャーではマリナーズのカル・ローリー捕手、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手、そして16日（同17日）にドジャース・大谷翔平投手が50本の大台をクリアしている。大谷は2年連続での50発とし、史上6人目の快挙だった。ジャッジも大谷に続き7人目の偉業を成し遂げた。

また、ジャッジは2017年に52本塁打、2022年にア・リーグ記録の62号、昨年は58発を放っており、この日の一発で通算4度目のシーズン50本塁打となった。ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサに並び歴代最多とした。（Full-Count編集部）