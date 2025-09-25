マーリンズ戦に「2番・指名打者」で出場

【MLB】フィリーズ ー マーリンズ（日本時間25日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのマーリンズ戦で2試合連続の55号を放った。ナ・リーグ本塁打王争いでは、53本のドジャース・大谷翔平投手に2本差とした。

この試合、「2番・指名打者」で出場したシュワーバーが2試合続けての一発を放った。3回の第2打席でバックスクリーンへ飛距離408フィート（約124.3メートル）のアーチをかけた。55本塁打とし、本塁打王争いを繰り広げる大谷を2本リード。メジャー全体ではカル・ローリー捕手（マリナーズ）の58本に3本差とした。

シュワーバーは8月28日（同29日）のブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打を記録。以降は11試合連続ノーアーチと足踏みが続いたが、9月9日（同10日）のメッツ戦でリーグ最速で50号に乗せた。15日（同16日）のドジャース戦で3試合連続の53号を放つと、昨日の同戦で6試合ぶりの54号を記録していた。（Full-Count編集部）