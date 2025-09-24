大谷は6回無失点8K、2勝目の権利を持って降板も…

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。復帰後最長となる6回を投げて8奪三振5安打無失点でマウンドを降りた。しかし、降板直後の7回にブルペンが3失点。4点リードが一転して1点差となり、「あーあ……」「ドジャースは相変わらずやなぁ」と悲鳴が広がった。

大谷のピッチングは凄まじかった。3回に先頭打者の打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しが直撃したものの、その後は3者連続三振に打ち取った。復帰後初の6回は2人の走者を背負うも、最後は中飛に仕留め、6回91球を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球の内容だった。

大谷の降板時点では4-0と“セーフティリード”があったが、一瞬にして試合の展開が分からなくなる。ドレイヤーは2死一塁からマキャンに中越え2点二塁打を浴びて降板。ここで剛腕エンリケスが登板するも、カスティーヨに2ランを被弾。一気に3失点を喫した。

大谷は前回16日（同17日）のフィリーズ戦では5回無安打無失点の快投を披露したが、降板直後の6回にブルペンが6失点の大炎上を喫したことは記憶に新しい。「マジでドジャースの中継ぎはさぁ」「あああああああ」「いつもの展開」「ドジャースのリリーバーどないなっとんねん」「毎回毎回いい加減にしてくれ」「またか……」と、ファンは“嫌な予感”を覚えている。（Full-Count編集部）