ダイヤモンドバックス戦に大谷が先発登板

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦前に行われた会見で、同日先発登板する大谷翔平投手について「全てが順調なら6回を投げ切るところを見たい」とコメント。復帰後初となる6回のマウンドにあがる可能性を示唆した。

大谷は前回の本拠地フィリーズ戦で、5回無安打無失点の投球を見せたが、指揮官は「試合前から決めていた」として、方針を貫いて降板。しかしチームは逆転負けを喫していた。

大谷は今季、投手として復帰後は13試合に先発。投げたイニングは5回が最高だった。しかし、地区優勝へのマジックを3として臨む試合前の会見で指揮官は「いい会話ができている。もちろん試合を見ながらになるけど、全てが順調なら6回を投げ切るところを見たい。（投球内容が）グッドな6回をね」と話し、状態によっては6回も投げさせるとした。

指揮官は「直近3、4先発の彼のパフォーマンスを見ると、強度、パワーマンスがギアアップしている。それが彼のプランだったんだと思う。彼も言及していたけど、（復帰直後は）スプリングトレーニングのような意識だったけど、（今は）プレーオフモードだ。この先発はポストシーズン前最後の登板になる。全てを出し尽くして、好投してくれるだろう。私たちはこの試合に勝たないといけない」と話した。（Full-Count編集部）