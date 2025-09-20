この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで活躍するミライが、最新動画「ChromeにGeminiが実装されAIブラウザに進化! ～Chromeの10個のAI機能まとめ～」の中で、Googleが9月19日に発表したChrome史上最大のアップデートについて詳しく解説した。ミライは「Chromeは、読むだけのブラウザから自ら動いてくれるAIブラウザへ進化します」と語り、従来の“受け身のブラウザ”から“能動的なAIブラウザ”へ大きく変貌することを強調した。



動画の冒頭でミライは「ChromeブラウザにGoogleのAI機能であるジェミニが実装され、記事内容の要約や質問が可能になる」と述べ、その利便性を解説。さらに「美容院の予約や食料品の注文などを自動で実行するエージェント機能の実装予定」をはじめ、Google検索のAIモード、タブをまたいだ情報整理や履歴検索など、今後続々投入される10個の新機能を具体的に紹介した。



特に注目すべきは、「複雑な旅行計画もジェミニが複数タブを横断して一つの旅程表に整理してくれる」点や、「過去に見たWebページへも一声でアクセス可能になる」点。ミライは「ユーザーがしたいことを伝えるだけでジェミニが自動で処理してくれるため、他の作業に集中できる」と語り、エージェント機能の有用性も力説した。また「ChromeはAIを活用してネットの詐欺や不正サイトからユーザーを守る開発も強化中」とセキュリティ面の進化もアピール。



加えて、迷惑通知の削減や不要な権限リクエストの自動判別、パスワードのワンクリック変更など「“面倒”や“危険”をAIが先回りして解決してくれる」とし、日常の安全性や利便性アップにも触れた。



動画の締めとしてミライは「ChromeのAI機能はまず米国でリリースされ、順次他国や他言語にも展開予定。日本語版対応にもぜひ期待したい」と呼びかけ、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者にアドバイス。次回の動画予告とともに、ChromeのAIブレイクスルーをいち早くキャッチするよう促す内容で動画を結んでいた。