韓国注目の一戦も…ともにベンチスタート

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦を戦った。この日はクレイトン・カーショー投手のレギュラーシーズン本拠地最終登板となったが、韓国メディア「OSEN」は“スター2人”の不在を嘆いている。

同メディアは、試合のスタメンが発表されると、「『ショック』イ・ジョンフ、キム・ヘソンともに消えた コリアンリーガーが全滅だなんて…」との見出しで記事を掲載。出場が激減しているキム・ヘソン、ジャイアンツもイ・ジョンフを休養させたことに反応した。

キム・ヘソンはシーズン序盤は打率.304と好成績を残すも、左肩を負傷して離脱。復帰後は打率わずか.071（14打数1安打）で、スタメン出場は8日（同9日）のロッキーズ戦が最後となっている。

また、ジャイアンツのレギュラー選手であるイ・ジョンフも直近20打数で無安打と最近は勢いが欠けており「スランプに陥っている」と指摘されている。

シーズン序盤は好調だった2人だが、終盤になってともに苦しい戦いを強いられている。（Full-Count編集部）