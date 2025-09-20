大谷翔平がストーリーズでカーショーを称える投稿

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に6-3で勝利し、地区優勝へのマジックナンバーを「4」とした。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場し、逆転の52号3ランを放ち勝利に貢献。試合後には自身のインスタグラムを更新し、この日がレギュラーシーズン本拠地最終登板だったクレイトン・カーショー投手を称えた。

大谷は1点を追う5回、2死一、二塁で迎えた第3打席で、左腕レイの153キロを捉えて左翼席に逆転3ランを放った。打球速度100.2マイル（約161.26キロ）、飛距離370フィート（約112.78メートル）、角度30度の逆方向弾に球場は大歓声に包まれ、ベンチで見守っていたカーショーも笑顔で大谷の豪快弾を喜んだ。

大谷は試合後にインスタグラムのストーリーズ機能を更新。大谷とカーショーが抱き合っている写真に続き、カーショーの写真や動画などを5連続で投稿した。

ドジャース一筋18年のカーショーは18日（同19日）に今季限りで現役引退することを発表。迎えた同戦では、初回に先頭打者弾を許したものの、以降は粘りの投球で4回1/3を投げ、4安打4四球2失点。毎回の6三振を奪い“ラスト登板”を飾った。

またドジャースは、この日の勝利で2013年から13年連続でポストシーズン進出が決定。大谷もストーリーズの最後の5番目に進出を祝う画像を投稿し、ファンとともに喜びを共有した。（Full-Count編集部）