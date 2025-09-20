40・50代が【しまむら】で狙いたい！ ガバッと着て即おしゃれ♡「優秀サロペット」
着るだけでサマ見えが狙えて、即コーデが決まる便利なアイテムといえば「サロペット」。40・50代のデイリーコーデに取り入れるなら、楽に着られるだけでなく、体型カバーや上品見えも叶えたいところ。そこで今回は大人女性に似合う【しまむら】のサロペットをご紹介します。ラクちんとおしゃれ見えを両立できそうなアイテムは、つい手に取りたくなる戦力になるかも。
大人のためのきれい見えサロペット
【しまむら】「TT ＊ OMIコクーンサロペ」\1,639（税込）
ダークトーンの落ち着いた色味と、さりげない光沢感のある素材できれいめな雰囲気のサロペット。カジュアルなアイテムを合わせても上品にまとまりやすく、大人女性の着こなしにぴったりです。フロント部分についたジップがアクセントになり、モードなおしゃれ感を演出。程よくゆとりのあるデザインは体型を拾いにくく、ラクに着られそうなのも嬉しいポイント。
サロペットで大人の抜け感を演出
【しまむら】「TNK ＊ Cロンパース61」\2,420（税込）
しまむらアイテムを多数紹介している@saa_yuuki1006さんが「デニムの生地が柔らかくてはきやすい」とおすすめしているのが、このアイテム。カジュアルなデニム素材でもダークトーンを選ぶことで、洗練された雰囲気に。女性らしさを演出するベアトップデザインや華奢なストラップも注目したいディテールです。
