19日に行われたカーショーの引退会見

ドジャースのクレイトン・カーショー投手の引退会見が18日（日本時間19日）、試合前に行われた。会場にはメディアの他、チームメートとやスタッフが駆け付けてパンパンに。カーショーの偉大さを再認識させる光景に、「こんなの泣いちゃうよ」「そりゃ当然翔平くんも 駆けつけるよね」「大谷選手が記者さんより後ろにいる姿、とても珍しい」とファンからも驚きの声があがった。

この日の午後1時（日本時間午前5時）に球団はカーショーの今季限りでの引退を電撃発表。37歳の左腕は2008年にメジャーデビュー。2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞。2014年にはリーグMVPに選ばれた。

試合1時間半前に行われた引退会見では、ベッツ、フリーマン、大谷をはじめチームメートが大集結。報道陣と合わせてパンパンとなり、椅子が足りないために立ちながら、座りながら会見を見守る選手もいた。

ドジャース公式SNSが会見の様子を公開すると、「みんなが目の前で見守ってる 会見場入った瞬間これが目に入ったら、グッとくるだろうな」「ショウもいたんだね」「フリーマンの隣に座ってるイェーツは完全に俯いてしまって……泣いちゃったんやろな」「多くのチームメイトが引退会見に集まって一緒に聴いてんのカーショウ愛されてんなあ」と広がる光景に感動の声が集まっていた。（Full-Count編集部）