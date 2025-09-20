餅田コシヒカリ「自分の肌に自信が持てます」 美肌印象を手に入れるコスメ4選

内側から押し上げるようなハリを育むスキンケアと、透明感と立体感を引き上げるメイクで、美肌印象を手に入れて。

タレントの餅田コシヒカリさんが新商品をお試し！

1、THREE シマリング グロー デュオ R01

シマリング グロー デュオ R01 \4,950（THREE TEL. 0120-898-003）

ひと塗りで光を巧みに操って生命感あふれる立体ツヤ肌に。体温を感じる血色カラーと骨格を引き立てるハイライトカラーのコンビで、まるで素肌から美しくなったかのように錯覚。「肌にのせた瞬間にサラッとした質感に変化し、素肌と一体化。じゅわっとにじむような血色感と、うるっとした“生きたツヤ”が欲しい時は、これ一択！」

2、SK-II スキンパワー リニュー クリーム

スキンパワー リニュー クリーム 50g \18,700＊編集部調べ 9/20発売（SK-II TEL. 0120-021325）

ハリ・弾力・ツヤ、欲しい要素の全てを叶える頂点ケアクリーム。アイコン的クリームがパワーアップ。ゆるみ始めた頬に網羅的にアプローチし、若々しいハリを復元。「コクのあるクリームが肌に密着して、守ってくれるのを感じます。翌朝のハリと弾力は感動級！ メイクのりも格段に上がり、自分の肌に自信が持てます」

3、HACCI マヌカ クリームウォッシュ

マヌカ クリームウォッシュ 120g \6,600 発売日未定（HACCI TEL. 0120-1912-83）

肌の土台を整えてケア効率を高める“導入洗顔”という新習慣。はちみつを15％も配合し、美容液級のしっとり感を実現。汚れを落としながらスキンケアが浸透しやすい肌に。「ふわっと鼻に抜ける甘い香りときめ細かい濃密泡で、至福の洗顔タイムに。洗い上がりはしっとりモチモチ。この後のスキンケアの浸透も高まります」

4、SEKKISEI 雪肌精 クリアウェルネス エアリースキンヴェール ブライトアップ UVベース

雪肌精 クリアウェルネス エアリースキンヴェール ブライトアップ UVベース SPF50＋・PA＋＋＋＋ 30ml \2,750＊編集部調べ（コーセー TEL. 0120-526-311）

ゆらぎやすい肌を紫外線や乾燥から守り抜く、鉄壁ベール。肌へのやさしさとプロテクト力を両立。「軽やかなつけ心地と自然なツヤのバランスが見事！ 肌をなめらかに補正しながらトーンアップできるから、ファンデの仕上がりがとにかくキレイ」

もちだ・こしひかり YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」で美容情報を発信。人気俳優のルーティン体験企画を機に、野菜生活をスタートし、紫玉ねぎとマッシュルームのサラダにどハマり中。