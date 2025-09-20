レギュラーシーズンが大詰めを迎え、プロ野球では徐々に来季に向けた話題が増えてくる時期となった。特に気になるのは、フリー・エージェント（FA）権を取得した選手の動向である。昨年は国内FAで5人の選手が移籍したが、今年のオフも実績のある選手が権利を行使する可能性は高いだろう。【西尾典文／野球ライター】

貴重な地元出身の生え抜きスター

最も注目される選手は近本光司（阪神）だ。近本は2018年のドラフト1位で大阪ガスから入団した。1年目からレギュラーに定着し、昨年までに5度の盗塁王、1度の最多安打に輝くなど、不動のリードオフマンとして活躍している。今年も開幕から順調にヒットと盗塁を重ね、6月7日のオリックス戦で、球団史上最速となる861試合目での通算1000本安打を達成した。そして、8月19日国内FA権を取得した。

阪神の球団関係者は、近本の動向について、以下のように話す。

「昨年のオフに球団は複数年契約を提示したが、本人はあえて1年契約を選択しており、そのことから考えてもFA権を行使する可能性は高いだろう。『すぐに移籍か』といえば、そういうことではないと思います。阪神という“特殊な環境”でずっと活躍してきたこともあり、単純に、他球団がどのように評価しているのか知りたい気持ちが強いのではないでしょうか。その一方で、他球団と比べて、阪神がどれだけ自分を必要としているかを知りたいという思いもあるでしょう。阪神には絶対に欠かせない戦力ですから、最優先で残留交渉に動くと考えられます。何とかFA宣言をしても残留という形に落ち着かせたいでしょうね」

近本は、兵庫県立社高校、関西学院大 、大阪ガスと関西のチームでプレーしており、阪神にとっては貴重な地元出身の生え抜きスターである。それを考えても、昨年FA権を行使し残留した大山悠輔を超える条件（5年総額推定17億円以上）となる可能性が高い。

打撃不振で一度は登録抹消に

近本以上に移籍の可能性が高いとみられる選手がいる。それは山岡泰輔（オリックス）と辰己涼介（楽天）だ。

山岡は2016年のドラフト1位で東京ガスからオリックスに入団した。1年目から先発ローテーションに定着すると、3年目には13勝4敗、勝率．765で最高勝率のタイトルを獲得。その年のオフには、侍ジャパンの一員として、プレミア12に出場した。2023年以降は成績を落としているが、今年も中継ぎ陣を支えて、38試合に登板するなど、存在感を示している（9月17日現在）。

ある球団の編成担当者は、山岡について、こう話している。

「ここ数年は少し成績を落としていますが、どちらかといえば本人の問題というよりも、起用法がなかなか定まらなかったチーム事情が影響しているように見えます。ちゃんと先発として起用すれば、十分ローテーション投手として活躍できる力はあるでしょう。それに加えて、年俸（推定年俸6800万円）が人的補償の必要がないCランクであるため、他球団は獲得しやすい。山岡が権利を行使すれば、かなりの球団が獲得調査に動くことは間違いないでしょう」

一昨年は山崎福也（オリックス→日本ハム）が6球団、昨年は石川柊太（ソフトバンク→ロッテ）が5球団による争奪戦となった。さらに、人的補償の必要がないCランクの選手は人気になることが多い。それを考慮すると山岡が近本以上の人気を集めることも十分に考えられる。

辰己は2018年のドラフト1位で立命館大から入団した。1年目からいきなり124試合に出場し、昨年は最多安打のタイトルを獲得、その年のオフは侍ジャパンの一員としてプレミア12で活躍した。

今年は開幕からの打撃不振で一度は登録抹消になったものの、5月に一軍に復帰した。20盗塁を記録し失敗は0であるなど、走塁面でも進化を見せている（9月17日現在）。

前出の編成担当者は、辰己の評価が高くなる理由について、次のように語っている。

「1年を通してしっかりセンターを守れるところが大きいですね。昔に比べて広い球場が多いので、センターに守備力のある選手を固定できるかどうかが、チームにとって重要になっています。あれだけの足と肩があって、それが実際のプレーに生かされる選手はなかなかいないでしょう。ちょっと変わり者というキャラクターを気にする声もあるようですが、プロの選手は皆何かしら変わったところがある人間が多いですから(笑)。打撃は、若い頃と比べると、ムラがなくなってきた印象です。近本と比べて年齢的にも若く、そこまで大型条件を提示しなくても獲得できる可能性がある。その点も魅力ではないでしょうか」

何よりも年棒が

近本と辰己を除き、センターのレギュラーが完全に固定できているチームは、岡林勇希がいる中日くらいだ。そのような状況を考えても、辰己の“市場価値”が高くなるのは当然と言えそうだ。

その他の選手では、2021年に最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得した柳裕也（中日）と貴重な左のリリーフで、今年見事に左ひざの怪我から復活を果たした中川皓太（巨人）らが、新たに国内FA権を取得した。

しかし、彼ら以上に移籍の可能性が高い選手がいるという。2016年の新人王、高梨裕稔（ヤクルト）だ。

「柳は今の成績（12試合、3勝3敗、防御率2.57、9月17日現在）も振るわないうえ、人的補償を必要とする高額年俸（推定年俸1億1000万円）もネックになりますね。2年続けて成績を残せていないため、本人も今FA宣言をしても好条件が得られないと思っているのではないでしょうか。中川はプロ入り時から巨人と繋がりが強かったようで、移籍は考えづらい。一方、高梨はそこまで実績はありませんが、先発投手としてある程度計算できますし、何よりも年俸（推定年俸3000万円）が安いです。ローテーションの5番手や6番手として、獲得しても、損はないと考える球団が多いでしょうね」（前出の編成担当者）。

高梨は2勝6敗と負け越しているが、89回2/3を投げて、防御率3.21とまずまずの成績を残している（9月17日現在）。それに加えて、怪我による長期離脱で全く戦力にならなかったシーズンがない点も、評価ポイントとなりそうだ。

果たして、今回名前を挙げた選手がどのように判断し、FAとなった場合、どの球団が動くのだろうか。今後の動向から目が離せない。

