½µÌÀ¤±¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨¤Ø ¹â»Ô»á¡ÈJAPAN is back¡É·Ç¤²¡ÖÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¡×¤Ë¤â°ÕÍß ¾®Àô»á¤Ï¿Ø±ÄÈ¯Â¼°¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ä²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬»Ù»ýÉ½ÌÀ¡Únews23¡Û
½µÌÀ¤±¹ð¼¨¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¹â»Ô¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ºö¤Ë°ìÉôÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹â»Ô»á¡£¡ÖÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¹â»Ô¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡£
ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡ØJAPAN is back¡Ù¤³¤¦¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡×
²ñ¸«Ãæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï100²ó°Ê¾å¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Î²óÉü¤òÁÀ¤¦À¯ºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¸þ¤±¡¢À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²ñ¸«Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬»×¤ï¤Ì¡È¼Õºá¡É¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä
»Ê²ñ¡¦²«ÀîÅÄ¿Î»Ö ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¤¨¡¼¤¸¤ã¤¢¡¢°ìÈÖ±ü¤Î´ù¤Î¡Ä´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö´é¤¬Ç»¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¡Ø´é¤¬Ç»¤¤¡Ä¡Ù¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¡£
¼¡¤Î¼ÁÌä¼Ô¤Ë¤â¡Ä
»Ê²ñ¡¦²«ÀîÅÄ¿Î»Ö ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¤¸¤ã¤¢µÕ¤Ë1¸Ä¼êÁ°¤Î´é¤¬Çò¤¤¡ÄÇ»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ä¡×
²«ÀîÅÄµÄ°÷¤Ï¡¢19ÆüÌë¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡²«ÀîÅÄ¿Î»Ö ½°±¡µÄ°÷
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤Çµ¼Ô¤Î¿ôÌ¾¤ÎÊý¤ò»Ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¡ÊÆÃÄ§¤¬¡Ë¤Ê¤¤Éþ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿Ø±Ä¤ÎÈ¯Â¼°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖºòÇ¯¡ÊÁíºÛÁª¤Ï¡Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËº¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¡×
¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤¡È±ç·³¡É¤â¡Ä
²ÏÌîÂÀÏº Á°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã
¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬º£¤ä¤ë¤È¡¢²òÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¤Þ¤¿¡¢JNN¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾®Àô»á¤¬¡Ö2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶ÑÄÂ¶â100Ëü±ßÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½µÌÀ¤±¤Î¹ð¼¨¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Æ¿Ø±Ä¤Ï·èÀï¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£