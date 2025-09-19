BRUNO»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¡ª ¥×¥ì¥¹¤â¤Ç¤¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Î°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼
BRUNO¤Ï¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¤È¥×¥ì¥¹¤Î2WAY¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï1Ëü2100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆBRUNOÄ¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:59¤Þ¤ÇÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö2WAY¥¢¥¤¥í¥ó¥ß¥È¥ó¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ°áÎà¤Î¥·¥ï¤ò¤Î¤Ð¤»¤ëÊØÍø¤Ê¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡£¥×¥ì¥¹¤â¤Ç¤¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ì¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤êÌó15ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀß·×¤Ç¡¢°áÎà¤Î¥·¥ï¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¥µ¥Ã¤È¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¤ª¤·¤ã¤ìÃå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥¹¤Ç¤¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÁÇºà¤«¤é¸ü¼ê¤Î°áÎà¤Þ¤Ç¡¢ÁÇºà¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²¹ÅÙ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤È¡¢½ü¶Ý¡¦Ã¦½¡¦²ÖÊ´¡õ¥À¥ËÂÐºö¤â³ð¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½À¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥é¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢µë¿å¤ÎÅÙ¤ËËÜÂÎ¤´¤È»ý¤Á±¿¤Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¿å¥¿¥ó¥¯¤ä3m¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥É¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¡È¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÉÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à1Âæ¤Ç¤¹¡£
BRUNO
¡Ö°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î2Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§1Ëü2100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
