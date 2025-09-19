¤Ê¤ó¤ÈMacBook¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î±½¡£2026Ç¯¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç½É´ê³ð¤¦¤«¡©
¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÍ½¸À¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMacBook Pro¤ÏÍµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤¬¡¢ºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊ¹¤³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
2026Ç¯ÈÇ¤ÎMacBook Pro¡£OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é¥Î¥Ã¥Á¤¬¾Ã¤¨¤ë
iPad¤âOLED¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢MacBook Pro¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¥Ï¥º¡£¤è¤ê¹â²è¼Á¤Ç¡¢¤è¤êÇö¤¯¡¢¤è¤ê¾Ê¥¨¥Í¤ÊOLED²½¤Ï¡¢MacBook Pro¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½É´ê¡Ê¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿·ÀâÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
iPad¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥ó¥Á¡¼¡¦¥¯¥ª»á¤Ï¡¢OLEDÈÇMacBook Pro¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤©!?
MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple¡Çs long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the¡Ä- ³ÔÌÀ錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025
Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡Ä
1¡¥2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÎÌ»º³«»ÏÍ½Äê¤ÎOLED MacBook Pro¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ
2¡¥2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÎÌ»º³«»ÏÍ½Äê¤ÎiPhone¤ÈÆ±¤¸¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿Î÷²ÁÈÇMacBook¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤·
¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤À¤èÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½É´ê¤â²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¡Ä¤Î¤«?
¤Þ¤¡¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢iPadOS 26¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥É¥¦²½¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¡ÖiPad¤ÎMac²½¡×¤â¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´è¤Ê¤ËiPad¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Apple¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
¤¤¤º¤ì¤³¤Î2¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÌ¤Íè¤âË¬¤ì¤ë¡Ä¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Surface¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ê¬Î¥¡¦¹çÂÎ¤¹¤ë2in1¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÊMacBook¤âÊØÍø¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©
Source: X¡ÊMing-Chi Kuo¡Ë