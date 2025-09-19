「もう悩まないで」小児科医が断言した“偏食”の子育て、1万いいねがついたその理由とは【ママリ】

3歳児になると少しずつ食べられるものの幅が広がっていくころ。同時に、子どもにとっては苦手なものも出てくるでしょう。3歳ごろになると自分の意志を言葉などで表現し、苦手な食べ物は食べたくないと拒否する子もいます。親としては悩むところですよね。





どうしても米を食べさせたければ、家族みんなでおにぎり大会なんてどうだろう？楽しみながら自分で作ったものは食べたくなるかも？

麺類を食べているなら、大丈夫だとの回答です。たしかに、まずは食べることへの興味や関心を持たせることも大切ですよね。また、成長するにつれて、幼稚園などの新しい環境や経験などを通して、食べられるようになる可能性もあるようです。



この投稿には「何か食べてくれるだけでとりあえずはオッケーですよね」「生きてりゃいい」「食べやすいもので栄養をとることが大切」などのリプライが寄せられていました。また、子育て中の方からは「救われました」と喜ぶ声もありました。



栄養面を考えると心配になる方もいるかもしれませんが、焦らずゆっくりと構えてよいと感じられる投稿でした。育児の現状に寄り添い、専門知識からアドバイスしてくれる専門医の先生の存在は、ありがたいですよね。

いつになったら子育ては楽になる？

育児はそのときどきで手がかかる範囲が違うもの。子どもが成長したからといってやることが減るわけでもなく、心配事が増えたり新たな悩みが増えたりして「なかなか楽にならない」と感じている方もいるかと思います。



2歳の娘さんがいる投稿者・ちゃんすけ🎀スヴェ子2y 🎊自我爆発期さんが投稿していたのは、親の多くが共感できそうな心境を吐露したものでした。

子どもの成長はうれしいものですが、一方で親にとっては心配ごとやタスクが増える面もありますよね。子どもが自由に動けるようになれば「ケガをしないように」と気をもみますし、お友達ができればトラブルが心配になることも。子育てが楽になったと感じるまでには、まだ遠い道のりがあるようにも思えます。



この投稿には「めっちゃ分かります！まだ1歳3ヶ月ですが、これからどんどん大変になってくのよねと覚悟してます」「20歳になった今はもう一度新生児からやり直せないかな～って思ってます」などのリプライがついていました。子育てはいつでも大変ですが、そのときどきの幸せがあることも事実。いつか「あの大変さをもう一度だけ味わいたい！」と思う日がくるのかもしれません。



子育て中の親の気持ちに共感しつつ、日々の子育ての中で小さな幸せをかみしめておきたくなる投稿でした。



「車好き」共通点のある子に声をかけられて

大人にも子どもにも、車やミニカーが好きという方はいますよね。



お気に入りの愛車で車好き仲間の方との集まりに出かけていた投稿者・てが™🥜🥜🥜🎀さん。二次会場のファミリーレストラン前で偶然居合わせた親子に「車を見せてもらってもいいですか？」と声をかけられたそう。てがさんはどんな対応をしたのでしょうか。

昨日二次会会場にみんなで車止めた時

2～3歳位の男の子を連れたお母さまに「車見せてもらっていいですか？この子車好きなんで」と声をかけられた

ので「座ってみますか？」と運転席に案内して、せっかくなんで32のトミカもプレゼントしたらめっちゃ喜んでくれた！このまま車好きに育ってくれたらいいな

車を見せてほしいというお願いを快諾し、さらには運転席に案内してあげたというてがさん。以前、同じように愛車をじっくりと見ている子どもに何もできず後悔したことから、今回の行動につながったそう。さらに、てがさん自身も好きだというミニカーも、男の子にプレゼントしたといいます。こんな経験をした男の子は、きっとこの日のことを忘れないでしょう。

Ⓒm_te_ga_wa_

こちらが実際に男の子にプレゼントしたミニカーと同型のものだそう(てがさんご本人提供)。かっこいいフォルムが印象的で、男の子にとってお気に入りになったことでしょう。



また、てがさんに声をかけたママはXを通じてこの日のことを投稿していて、エピソードがSNS上でつながるという奇跡も起きていました。てがさんの優しさから、素敵な縁が生まれましたね。



この投稿には「かっこいいのは車だけじゃなかった」「良いお手本になる大人」というリプライがついていました。男の子はてがさんの優しさを忘れず、大人になったら同じようにお気に入りの愛車に乗ってほしいですね。

