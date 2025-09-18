双子妊娠の中川翔子「入院して良かった」ベッドでの自撮りショット公開
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの中川翔子が9月18日、自身のSNSを更新。双子妊娠による入院中の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、入院中の自撮りショット
中川は、17日にInstagramにて「ひゃああああついに入院になってしまった！双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけど！」と入院の経緯を報告。入院中の心境について、18日に更新したストーリーズで「全然眠れなかた 不安と緊張からかなぁ 入院はじまったばかりだし 眠れるときに寝るを がんばります」（※原文ママ）と率直に明かし、続く投稿では「入院ちゅー」とベッドに横たわりながらピースサインを向ける自撮りショットを公開した。X（旧Twitter）では「入院して良かった」とつづり、安心して過ごせていることがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「安産を祈ってます」「無事で本当によかった」「見守ってくれる看護師さん達がいると、安心しますよね」「しょこたん頑張れ」「双子ちゃん楽しみ」「応援してます」「お体大切に」といった声が上がっている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
