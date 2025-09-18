6試合連続ゴールの川崎フロンターレFW伊藤達哉に、元なでしこ鮫島彩さんも感嘆「何回も巻き戻して見たくなる得点ばかり」

公式戦6戦無敗（4勝2分）で、ルヴァンカップ準決勝進出、さらにはJ1でも優勝争いに食らいついている川崎フロンターレ。

その原動力となっているのが、今年1月に加わった28歳のFW伊藤達哉だ。

身長167cmの小柄なウィンガーは、柏レイソルのアカデミーからハンブルガーSVへ加入。2017-18シーズンにトップチームデビューを果たすと、ブンデスリーガの舞台でいきなり20試合に出場して話題となった。

その後、シント＝トロイデンとマクデブルクでキャリアを積んだ伊藤は、川崎フロンターレへ完全移籍。初めてのJリーグでのプレーながら瞬く間にチームにフィットし、川崎のACLE準優勝にも大きく貢献した。

そして、ここ1ヵ月はまさにアンストッパブルな活躍ぶり。公式戦6戦無敗の間、伊藤は6試合連続ゴールを記録しチームをけん引している。

その活躍ぶりが注目されるなか、なでしこジャパンで2011年にワールドカップ優勝を成し遂げた鮫島彩さんもSNSで伊藤のプレーに触れていた。

鮫島さんが動画を引用したのは、J1第28節のFC町田ゼルビアでのゴール。カウンターから日本代表DF中山雄太と対峙しつつ、エリア外からコンパクトに右足を振り抜きゴールを陥れたミドル弾だ。

鮫島さんは「伊藤選手のシュートは何回も巻き戻して見たくなる得点ばかり。コンパクトな振りと速いスイングスピードに加えて、シュートモーションも少ないから、守備陣はタイミングが取りにくく対応が難しいのではないかと…！！」とコメント。

現役時代サイドバックとしてプレーした彼女らしく、守備目線で伊藤のプレーを評していた。

今年6月16日、38歳の誕生日に結婚と出産を報告した鮫島さん。最近はたびたびサッカーに関する投稿をSNSで行っており、今後の活動が注目されている。