9月18日発売の「週刊文春」に掲載されている、女優の黒木メイサ（37）の記事についてジャニーズJr.のファンが空騒ぎだ。

【もっと読む】広瀬アリス&赤西仁の交際報道に《裏切られた》…女性ファンが“オタクアピール”に強い拒否反応

文春は2023年に元KAT-TUNの赤西仁（41）と離婚した黒木に恋人ができたと報じているが、問題は、恋人が誰であるか。記事にはお相手として某著名人の次男との記述があるが、Jr.ファンの間では、なぜかそれが事実とは全く関係ない《ジャニーズJr.の誰かではないか》との声が上がってしまっていた。一連の“狂騒曲”の原因について、週刊誌芸能記者はこう語る。

「16日の夜に週刊文春の公式Xに《黒木メイサ熱愛デート お相手は14歳年下の大物ジュニア》という文言で記事の内容が匂わされたからですよ。要は《大物の二世》という意味で《大物ジュニア》という表現がなされたわけですが、一部のジャニーズJr.ファンが《大物のジャニーズJr.》と誤解し、いらぬ騒動が広がってしまったんです」

まさに”ザ・勘違い”。実際、Xには、ジャニーズJr.内のユニット「KEY TO LIT」の猪狩蒼弥（22）や、同じくジャニーズJr.内のユニット「ACEes」の浮所飛貴（23）や那須雄登（23）の名前を挙げつつ、《もし猪狩蒼弥やったら、黒木メイサが攻めか…ふむ…》《黒木メイサのやつ（相手）って浮所か那須？》といった身構えるコメントが見られたほどだ。

実名を挙げられたJr.にとってはとんだトバッチリだろうが、少なくともファンからはジャニーズJr.の中では《大物》と認識されたわけだ。そう考えると、今回の騒動、悪いことばかりでもなかった？

「今回の騒動を機に《大物の基準ムズい》といった、ジャニーズJr.の中で誰が大物に該当するかを考えたなんて声もチラホラ。今のところはまだ平穏ですけど、今後は《誰が大物なのか？》なんて、ファン同士があさっての方向で揉め始める可能性もあるかも、です」（前出の週刊誌芸能記者）

やっぱり、ただのトバッチリだったか。

◇ ◇ ◇

広瀬アリスが“偽装陰キャ”だと本物の陰キャから袋叩きだ。関連記事【もっと読む】広瀬アリス&赤西仁の交際報道に《裏切られた》…女性ファンが“オタクアピール”に強い拒否反応…では、広瀬がオタク女子から浴びせられる批判について伝えている。